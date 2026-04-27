Dos estudiantes de Santiago logran la medalla de plata en la Olimpiada Española de Química

Los alumnos de Santiago Brais Novillo Cariñena, del IES Plurilingüe Rosalía de Castro, y Francisco Moreira Nieto, del Colegio Manuel Peleteiro, obtuvieron sendas medallas de plata en la XXXIX Olimpiada Española de Química, celebrada este pasado fin de semana, del 24 al 26 de abril, en la Universidad de Alicante.

Representación gallega

Otro alumno gallego, David Lago Alonso, del IES Pedro Floriani de Redondela consiguió el oro, mientras que Carla Acosta García, del IES Mendiño de Cesantes, también se hizo con la plata en una prueba en la que compitieron un total de 120 estudiantes procedentes de toda la geografía española.

Además de los cuatro ganadores de medalla, en representación de Galicia acudieron los alumnos Yan Liu, del Colegio Peleteiro; Erin Quevedo Fernández, del IES Carlos Casares de Vigo; Clara Montero Míguez, del Colegio Santa María del Mar; Hugo Rodríguez Prieto; del IES Plurilingüe Eusebio da Guarda; y Adrián Prados Blanco, del IES Agra do Orzán.

Resultados satisfactorios

"Mi enhorabuena a los participantes gallegos en la XXXIX Olimpiada Española de Química que compitieron este fin de semana en Alicante y, en especial a los medallistas, y también a los más de 200 alumnos y alumnas procedentes de 41 centros educativos que participaron a inicios de marzo en la XLIII Olimpiada Gallega de Química" celebrada en las ciudades de A Coruña, Lugo, Santiago, Ourense y Vigo, destacó Manuel Rodríguez Méndez, decano del Colegio Oficial de Químicos de Galicia (Colquiga) y presidente de la Asociación de Químicos de Galicia.

"La representación gallega situó a Galicia entre las mejores comunidades autónomas en la Olimpiada Española de Química; hemos sido capaces de mostrar la excelencia científico-química del alumnado gallego", añadió. "Desde el Colegio y la Asociación estamos muy orgullosos y satisfechos de tan brillantes resultados".

Juan Sanmartín, coordinador de la Olimpiada Gallega de Química que también acompañó a Alicante a los 9 mejores alumnos de la competición gallega 2026, se mostró satisfecho por las medallas. "Sabíamos que nuestros ganadores tenían un excelente nivel; y confiábamos en unos buenos resultados", apuntó este docente. "Estamos agradecidos a los participantes, a sus profesores y centros educativos por el apoyo que muestran en cada cita olímpica".

Entrega de galardones

El próximo 15 de mayo de 2026 está previsto el acto de entrega de galardones de la XLIII Olimpiada Gallega de Química. Será a partir de las 16.15 horas en la Universidade de Santiago de Compostela. El encuentro tiene programada una visita al Ciqus. Posteriormente, a partir de las 17.30 horas comenzará la entrega de galardones en el Aula Magna de la Facultade de Química de la USC.