Fallece Leoncio Espiña, memoria viva de Gaseosas Espiña

Leoncio Espiña Raíndo, copropietario de la histórica firma compostelana Gaseosas Espiña, que llegó a ser una de las marcas más reconocibles del sector en Santiago, falleció el pasado viernes 24 de abril a los 83 años.

Vecino del barrio de Vidán, donde nació y residió toda su vida, quienes lo conocieron destacan de él su carácter alegre, cercano y conversador. Sus amigos lo recuerdan como una persona de trato fácil, una forma de estar en la vida que lo acompañó tanto en el ámbito familiar como profesional.

Una vida de trabajo

Conocido desde niño como Chiño, comenzó a trabajar muy joven en la fábrica familiar, con apenas 13 años, donde también trabajaba su hermano José, en una época en la que el negocio formaba parte de la vida cotidiana de Santiago y de buena parte de su entorno rural. Llegó a compaginar aquel trabajo temprano con estudios de carácter artístico en el Mestre Mateo, aunque pronto volcó sus esfuerzos en la empresa y en la familia.

Leoncio Espiña, a la izquierda, con uno de los camiones de reparto de la emblemática fábrica de gaseosas Espiña. / Cedida

Siendo muy joven se caso con una vecina de Vidán, Mari Luz Eibes Iglesias, fallecida hace 26 años, hija de Casimiro Eibes, del conocido bar Casimiro, que en su día fue también ultramarinos, administración de loterías y punto de encuentro para quienes llegaban a Santiago desde Negreira, Bertamiráns o Noia. El establecimiento contaba, además, con un equipo de chave muy conocido en la ciudad, que sumó numerosas victorias en la liga local y en los torneos organizados con motivo de las fiestas de la Ascensión y el Apóstol.

El matrimonio tuvo dos hijos: Javier y Rafael Espiña Eibes. El primero fue durante unos años jefe de calidad en Donuts en Santiago y actualmente es auditor de calidad alimentaria, mientras que Rafael es diseñador de Estudio Treintaiuno. Ambos le dieron tres nietos: Leo, Alén y Candela.

En los últimos años, Leoncio compartió su vida con Mari, su pareja.

Su familia y sus amigos le dieron el último adiós el pasado sábado en la iglesia parroquial del Divino Salvador de Vidán, donde se celebró el funeral en su memoria. A continuación, recibió sepultura enel cementerio parroquial de Nuestra Señora de la Merced de Conxo.

Leoncio Espiña Raíndo con su hermana María del Carmen. / Cedida

Espiña, referente en Santiago

Como relata en su libro Apuntes sobre la gaseosa en la provincia de A Coruña Juan Carlos Villar Angeriz, la historia de Gaseosas Espiña se remonta a 1885, cuando Manuel Espiña Varela, originario de A Estrada, fundó la firma en el lugar de Vidán. Con el tiempo, la empresa se convirtió en una de las marcas más reconocibles del sector en la capital gallega, representante en exclusiva para Santiago de cervezas como La Cruz Blanca —después Skol—, de Orange Crush y de zumos Turia.

Pero, además, Espiña fue la empresa que introdujo en la comarca compostelana las cervezas Guinness, Carlsberg y Cruzcampo.

La fábrica llegó a contar con más de una veintena de trabajadores y una docena de camiones. Su actividad se extendió más allá del núcleo urbano compostelano, con una clientela muy fiel en el rural y en numerosas tiendas de ultramarinos, frente a otros competidores, que se centraron en la ciudad.

Leoncio Espiña, en una concentración de coches antiguos en la Praza do Obradoiro. / Cedida

La firma elaboró su propia gaseosa negra, bajo el nombre de Zuavo, y comercializó sus productos bajo distintas denominaciones a lo largo del tiempo: primero como Viuda de Espiña, después como Compostelana y, a partir de los años 70 del siglo pasado, ya con el nombre Espiña. También fabricó un refresco bautizado como Especial, más rico en azúcar y con un envase diferenciado, destinado a establecimientos de mayor categoría del centro de Santiago.

Máxima atención a los detalles

La familia siempre presumió de una fabricación cuidada, con atención a los detalles y a la calidad del producto, hasta el punto de cambiar la gomas de las botellas en cada envasado para que la gaseosa conservara toda su fuerza.

Además, Espiña fue una marca pionera en el uso de publicidad, que repartía desde ceniceros y palilleros hasta bolígrafos y chapas con el nombre de la empresa. Sus repartidores iban uniformados y sus vehículos circulaban rotulados, en una apuesta por una imagen cuidada que imitaba a las grandes empresas del sector.

La compañía acabaría siendo absorbida por Suárez en el año 2001.