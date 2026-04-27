Novo director do CRETUS
Gumersindo Feijoo: «Temos que apostar por unha maior internacionalización»
Afronta a reacreditación CIGUS e avanza cara á acreditación María de Maeztu como obxectivos estratéxicos do centro.
Destaca a multidisciplinariedade como elemento clave para abordar os retos ambientais en Galicia
P. Acaba de asumir a dirección científica do Cretus da USC, substituíndo no cargo a María Teresa Moreira. Con que obxectivos afronta esta nova etapa e que lle gustaría cambiar ou reforzar no centro?
R. A curto prazo temos a reacreditación do Cretus dentro da rede CIGUS, que será a finais de 2027. Por tanto, iso marca uns tempos determinados. E despois, xa a medio prazo, a idea fundamental é dar o salto e empezar a valorar cales son os indicadores da acreditación María de Maeztu a nivel estatal. E para iso, evidentemente, hai que apostar por unha maior internacionalización, de xeito que poidamos incorporar como persoal de traballo estable persoas de fóra de Galicia e de España. Un traballo que xa se fixo, pero que temos que potenciar, é a convocatoria ATRAE. De feito, no 2026, somos o único centro da Universidade de Santiago que conseguiu este programa do Ministerio que busca que persoas xa consolidadas poidan plantexar vir a un proxecto mínimo de catro anos. Queremos potenciar esa liña e tamén os ERC, traendo talento de fóra.
P. Que pode achegar ao Cretus despois da súa experiencia en responsabilidades de xestión dentro da USC e como catedrático de Enxeñaría Química?
R. A experiencia en xestión é un valor, sen lugar a dúbida. Os meus antecedentes como vicerreitor, sobre todo nesa parte que tiña máis que ver coa innovación e a divulgación, creo que pode ser un elemento diferencial no Cretus.
P. Cal diría que é hoxe o maior reto ambiental real de Galicia?
R. Eu diría que é a multidisciplinariedade. É dicir, a visión de que o medio ambiente non se aborda desde unha única disciplina. Son necesarias tanto as enxeñarías ou tecnoloxías como a incorporación das ciencias sociais. Esa visión holística é a única forma de poder resolver os problemas de maneira integral.O Cretus xa naceu con esa perspectiva. O que estamos vendo, e o que está a acontecer en Europa e noutros países punteiros en investigación, é que a multidisciplinariedade se consegue cando tes un centro onde xa se integran todos eses perfís, o que facilita o movemento á hora de establecer colaboracións. É un elemento diferencial que pode ter o Cretus fronte a calquera outro centro que traballe só nun ámbito máis específico, como por exemplo os océanos. É un elemento esencial e difícil, porque cada unha desas disciplinas fala linguaxes diferentes, pero cando se consegue, o resultado é multiplicador.
P. Fálase moito de economía circular. Que se está facendo ben e en que aspectos seguimos máis atrasados?
R. Galicia é unha das comunidades autónomas que ten unha estratexia de economía circular. A clave que falta a día de hoxe é que todas esas estratexias cheguen realmente á sociedade. Moitas veces falta o elemento esencial, que é unha das claves da economía circular: repensar como facemos as cousas. Por exemplo, que as empresas consideren o ecodeseño como un elemento esencial na súa aposta. Temos os coñecementos e as capacidades, pero fáltanos dar ese paso para que entre de cheo no tecido empresarial.
P. Procede da área de transformación dixital. Como está a cambiar a intelixencia artificial a investigación ambiental?
R. É unha ferramenta máis que nós integramos xa hai tempo e que axuda no que recibe o nome de buscas do estado da arte. Iso é moi potente, é dicir, aforra tempo. É como pasar de multiplicar a man con lapis e papel a facelo cunha calculadora. Evidentemente, aforras moito tempo e cometes menos erros, pero o concepto de multiplicar non cho dá a calculadora, haino que saber antes. Así estamos integrando a intelixencia artificial en diferentes proxectos, porque nos permite facer buscas e análises de datos máis potentes.
P. Que ten que ofrecer o Cretus para que investigadores internacionais de primeiro nivel desenvolvan en Santiago a súa carreira?
R. O primeiro que tes que ofrecer sempre é un reto e un desafío investigador. Logo hai que lles dicir que, vindo a Santiago, dispoñen duns espazos cunha dotación para calquera necesidade tecnolóxica, que somos unha cidade na que se pode ir a pé a todos os sitios, e que temos un ambiente de traballo onde somos como unha gran familia; esa parte social é un elemento diferencial. Senón, optarían sempre polos grandes polos.
«Agora a investigación é máis transparente»
P. Que balance fai destes oito anos no equipo de Antonio López como vicerreitor de Transformación Dixital e Innovación?
R. Nestes oito anos, segundo comentou o reitor no discurso de saída, logramos sacar adiante as cuestións que considerabamos principais, tendo en conta que, ademais, o 2020 supuxo retos importantes pola pandemia da Covid. Iniciar o relevo xeracional, reducir a débeda e, no campo no que eu traballaba, creo que hai varias cuestións que foron relevantes. O primeiro, o troco e cambio na perspectiva dunha conexión máis dixital. Fomos eliminando a aula informática fixa e agora cada alumno conéctase desde calquera sitio. Logo, unha maior transparencia na investigación, co portal de investigación, que fai moi doado para cada membro da comunidade universitaria e tamén de fóra acceder aos indicadores que temos de produción, saber en que se traballa, etc. E un tema que para min é moi importante, o galego, no que chegamos ao máximo histórico en número de horas de docencia, practicamente o 30%.
P. Crujeiras iniciou unha nova etapa como reitora da USC. Que valoración fai deste novo tempo que se abre na universidade?
R. O seu proxecto tivo unha ampla resposta positiva, e agora hai que deixala traballar nestes primeiros meses de adaptación e, logo, que poña en marcha as ideas que foron consideradas e respaldadas pola comunidade. E logo temos o dato histórico de que é a primeira reitora.
