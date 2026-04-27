Un incendio en un caseto en las Brañas de Sar moviliza a los bomberos en Santiago

Un incendio que se declaró en la tarde de este lunes en el parque de las Brañas de Sar, en Santiago, ha provocado una rápida movilización de los servicios de emergencia. El fuego se originó pocos minutos antes de las 15.00 horas en una zona de abundante vegetación situada en el entorno de este espacio natural.

Bomberos y Policía Local en el lugar del incendio este lunes . / David Suárez

Vecinos y transeúntes alertaron de la presencia de una densa columna de humo negro que comenzó a elevarse sobre el parque, visible desde varios puntos del este de la ciudad. Las llamas se propagaron con rapidez. Hasta el lugar se desplazaron de inmediato efectivos de los bomberos de Santiago, que trabajan para controlar y extinguir el incendio. Según ha podido comprobar esta redacción a través de material audiovisual, el origen del fuego podría situarse en las proximidades de un pequeño caseto ubicado dentro del propio parque, rodeado de masa forestal y próximo a fincas urbanas.

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Una intensa columna de humo negro fue visible desde distintos puntos de la ciudad / ECG

Testigos apuntan a un hombre sin ropa

Testigos presenciales a los que ya les ha tomado declaración la Policía Local de Santiago, que también acudió al lugar, han asegurado haber visto a un hombre sin ropa y con un cigarrillo en la mano salir de la zona boscosa donde se originó el incendio y alejarse apresuradamente, si bien no han podido precisar que se tratase del autor de los hechos. No obstante, pocos minutos después de producirse esta escena observarón cómo se elevaba la columna de humo negro desde el parque de Brañas de Sar.