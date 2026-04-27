Vivenda de aluguer
No limbo os arredamentos dos estudantes se se consideran ou non alugueiros de tempada
O concelleiro de Urbanismo explicou as consecuencias da declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado
O pasado venres a Xunta de Galicia concedeulle a Compostela a declaración de zona de mercado residencial tensionado, unha declaración que afecta a todo o municipio e que vai permitir, durante tres anos, para que non superen a subida do IPC. O que non queda claro é se esta afectación vai chegar aos arrendamentos dos estudantes da USC ao non estar clara a definición de alugueiro de tempada.
Neste punto, o edil de Urbanismo, Iago Lestegás, quixo deixar claro que se debe “indicar a causa da temporalidade”, mais a xurisprudencia non determinada tempos concretos.
Lestegás afirmou que debe ser a Administración autónomica, titular das competencias en materia de vivenda, quen “audite os contratos de vivenda en alugueiro” que se asinen no concello. Nesta liña o edil fixo un chamamento a detectar e evitar un posible fraude de lei, poñendo como temporal un arrendamento que non o é en realidade e denunciou que tal cousa se normalice no discurso político.
Entre os beneficios da declaración de zona tensionada para a veciñanza de Compostela, alén do control de prezos dos arrendamentos, o edil de Urbanismo fixo referencia a percepción de axudas “máis cuantiosas” en materia de vivenda e reivindicou a declaración de zona tensionada como froito “da perseverancia e da tenacidade” do goberno local, na súa solicitude á Xunta.
Un plan específico e tres programas
Unha vez o Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) comunique ao Ministerio de Vivenda a declaración de Compostela como zona de mercado residencial tensionado, esta entrará en vigor, unha vez publicado no BOE (Boletín Oficial do Estado). Queda logo que dende o Pazo de Raxoi se remita un plan específico con medidas correctoras sobre o proxecto, para o que dispón dun período de dous meses que segundo o concelleiro Lestegás non se esgotarán por estar o plan avanzado.
O mencionado proxecto de medidas correctoras, segundo explicou o concelleiro de Urbanismo consta de tres programas, o primeiro deles destinado a “optimizar o uso do parque residencial existente”, apostando polo gravame fiscal ás vivendas baleiras así coma o desenvolvemento do Rexistro de Soares e o deber de rehabilitación das propiedades.
O programa B vaise centrar en ampliar o parque de vivenda protexida, con cesión de parcelas á Xunta e a rehabilitación dos inmobles de titularidade municipal na Caramoniña (cuxas obras Iago Lestegás afirmou que se iniciarán en 2027), así como a edificación na parcela de Peleteiro, que conta no proxecto cun 45% de vivenda protexida.
Finalmente, o Plan específico con medidas correctoras inclúe a “mellora da eficiencia Administración local”, ordenando o solo non consolidado e “cosendo así o tecido urbano” da cidade, aquelas parcelas sen edificar nas áreas edificadas.
- El batallón de Lavacolla: 400 operarios trabajan contrarreloj en la nueva pista del aeropuerto de Santiago
- Galicia triunfa en Prime Video: Esta es la serie de ciencia ficción del momento rodada en Santiago
- Andrés Suárez desvela su playa favorita en Galicia: 'Es la más hermosa que vi en toda mi vida
- El arte gallego conquista Nueva York: diez esculturas hechas en Galicia toman la emblemática Park Avenue
- Muere el empresario Rafael Rey Díaz, presidente del Grupo Distrisantiago
- ¿Por qué crece la población extranjera en Melide, Ordes, Santa Comba y Lalín?
- El Camino de Santiago llega a Netflix con la película más taquillera de la historia de Italia
- Diez claves del Ensanche Norte de Santiago: el barrio donde vivirá tanta gente como en Oroso o Negreira