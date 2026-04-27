Un nuevo albergue en el tramo más saturado del Camino Francés será exclusivo para peregrinos de larga distancia

El tramo final del Camino de Santiago francés —los últimos 100 kilómetros desde Sarria que permiten obtener la compostela— es hoy también el más saturado de toda la ruta. En ese contexto, Camino Francés Federación ha decidido impulsar la creación de un albergue tradicional en Galicia con un objetivo claro: reservar un espacio para los peregrinos de largo recorrido en el punto donde más difícil resulta encontrarlo.

La propuesta, aprobada en la Asamblea General celebrada en Logroño, plantea que este nuevo albergue esté orientado exclusivamente a quienes realizan el Camino en etapas largas, frente al creciente volumen de caminantes que se incorporan solo en el tramo final.

La medida responde a una realidad cada vez más visible: el éxito del Camino ha concentrado la demanda en los últimos 100 kilómetros, una distancia que muchos eligen recorrer para conseguir la compostela. Esto ha generado una fuerte presión sobre infraestructuras y alojamientos, dificultando que los peregrinos de larga distancia mantengan el ritmo y la experiencia que caracteriza tradicionalmente la ruta.

Con este nuevo albergue, la Federación busca recuperar ese modelo de acogida más pausado y centrado en la experiencia interior del Camino, ofreciendo en el tramo más concurrido un espacio de descanso pensado específicamente para quienes llevan semanas —o incluso meses— caminando.

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La iniciativa, impulsada inicialmente por la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago (FICS), se enmarca en una estrategia más amplia para proteger la esencia del Camino en un contexto de crecimiento sostenido. Entre otras decisiones adoptadas en Logroño, destaca también el refuerzo del modelo tradicional de hospitalidad y la incorporación de nuevas entidades históricas a la Federación. El reto, según subrayan desde la organización, es claro: gestionar el aumento de peregrinos sin que el Camino pierda su identidad. Y esa tarea empieza, precisamente, en su tramo más transitado.