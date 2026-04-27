El nuevo edificio del Imelga en Santiago sigue en fase de cimentación y se retrasa hasta finales de 2026

El nuevo edificio del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) en Santiago, ubicado en la esquina de las calles Londres y Roma, en el barrio de Fontiñas, acumula retrasos significativos respecto a los plazos inicialmente previstos. A pesar de que las obras comenzaron en julio de 2025 y de que la previsión inicial apuntaba a su finalización en torno al verano de 2026, la construcción apenas ha avanzado más allá de la fase de cimentación, según pudo comprobar este medio en una visita a la zona.

Fuentes de la Xunta de Galicia, responsable del proyecto a través de la Consellería de Xustiza e Presidencia, reconocen el retraso, aunque lo atribuyen a diversas circunstancias sobrevenidas durante la ejecución. En este sentido, explican que “as obras do novo edificio do Imelga en Santiago continúan avanzando, se ben ao longo da súa execución foi necesario axustar os prazos inicialmente previstos debido a diversas circunstancias sobrevidas”. Entre ellas, apuntan a cuestiones administrativas y técnicas como “os prazos necesarios para a concesión da licenza de obras e dos permisos de ocupación da vía pública, así como determinadas incidencias detectadas no terreo durante a execución”.

La Xunta añade que estas dificultades motivaron que tanto la dirección facultativa como la empresa adjudicataria solicitasen una ampliación del plazo de ejecución, que fue finalmente aprobada conforme a la normativa vigente. De este modo, el nuevo horizonte temporal sitúa la finalización de la obra, que cuenta con un presupuesto de más de cinco millones de euros, a finales de 2026. “Deste xeito, o novo prazo estimado de finalización das obras sitúase a finais de 2026, garantindo así que a execución se realice coas máximas garantías técnicas e de calidade”, señalan desde la Administración autonómica, que reitera su compromiso “coa dotación de infraestruturas modernas e adecuadas para o funcionamento do Instituto de Medicina Legal de Galicia”.

Sin embargo, sobre el terreno, el ritmo de los trabajos dista de transmitir esa sensación de avance. Durante la visita realizada por este periódico, apenas dos operarios trabajaban en la parcela y los trabajos visibles se limitaban a la cimentación del edificio.

Incertidumbre entre el personal

A esta incertidumbre se suma la falta de información concreta sobre los servicios que albergará el nuevo edificio. Según denuncia el sindicato UGT Xustiza, existe un notable desconocimiento incluso entre el propio personal sobre la configuración final de las instalaciones. “Ninguén sabe nada, hai un certo secretismo e non se sabe que servizos van ir finalmente ao edificio”, advierten desde la organización.

El sindicato pone el foco, además, en la situación actual del servicio, que consideran tensionado al límite. En estos momentos, el Imelga en Santiago cuenta con once médicos forenses, de los cuales tres se encuentran de baja, aunque solo una de estas ausencias ha sido cubierta. “Estamos traballando con dous profesionais menos, o que supón unha sobrecarga moi importante, especialmente polas gardas semanais”, explican desde UGT. Estas guardias implican que el personal no pueda atender su trabajo ordinario, lo que provoca acumulación de tareas y retrasos en la actividad diaria.

Aumento de la carga de trabajo

A esta situación se suma un incremento notable de la carga de trabajo en los últimos años. Según datos manejados por el sindicato, el número de solicitudes pasó de 5.378 en 2023 a más de 8.300 en 2024, lo que supone un aumento del 54,3%. “Isto fai imposible manter o servizo en condicións axeitadas sen reforzos de persoal”, sostienen, reclamando la cobertura inmediata de las bajas y la creación de al menos una nueva plaza estructural.

UGT también alerta de las deficiencias en las instalaciones actuales, que consideran insuficientes desde el punto de vista de la seguridad y la salud laboral. En concreto, denuncian que el tratamiento de cadáveres en avanzado estado de descomposición se realiza en espacios “moi pequenos e que non cumpren todas as condicións de seguridade biolóxica”, mientras que la sala de autopsias presenta problemas de ventilación y equipamientos obsoletos. “Hai mesas moi antigas e problemas de ventilación, con exposición a substancias como o formol, o que obriga incluso a abrir ventás”, explican.

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Estas carencias refuerzan, a juicio del sindicato, la necesidad urgente de que el nuevo edificio entre en funcionamiento cuanto antes, aunque la falta de claridad sobre su diseño y dotación genera incertidumbre. “Non sabemos se estas instalacións van mellorar realmente as condicións actuais, porque non hai información clara sobre o proxecto final”, concluyen.