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Rodajes en Santiago de Compostela

Una nueva película ambientada en Galicia busca figurantes en Santiago que cumplan estos exigentes requisitos

Las grabaciones se iniciarán el próximo mes de mayo en Compostela y se extenderán hasta junio

Rodaje en Santiago de la serie de Netflix 'Lobo', el pasado mes de enero.

Rodaje en Santiago de la serie de Netflix 'Lobo', el pasado mes de enero. / Netflix

Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

Que Santiago se está consolidando como un escenario de película, incluso de series, es todo un hecho.

En la boca de ‘Lobo’, así son por dentro los rodajes en Santiago de la serie de Netflix sobre Romasanta

Rodaje de la serie de Netflix ‘Lobo’ en la Praza do Obradoiro, el pasado mes de enero. / Netflix

Santiago, plató de películas y series

Hasta 57 proyectos audiovisuales acogió la capital gallega el pasado año, récord histórico en número de rodajes. Una cifra que no parece que se vaya a detener este año.

De hecho, este mes, las calles compostelanas han vuelto a acoger, al igual que hicieron a finales de enero, las grabaciones de Lobo —ficción de Netflix que narrará la historia del sastre gallego Manuel Blanco Romasanta, el primer asesino en serie documentado de España, a través del actor Luis Tosar—.

Mercado creado en la Praza das Praterías de Santiago para los rodajes de la serie de Netflix ‘Lobo’, a finales de enero.

Mercado creado en la Praza das Praterías de Santiago para los rodajes de la serie de Netflix ‘Lobo’, a finales de enero. / Netflix

No solo eso, y es que, hace unos días, hemos podido saber que la comedia rural gallega Animal regresará a Santiago en mayo.

Luis Zahera y ‘Animal’ están de vuelta Netflix y confirma el inicio de los rodajes de las temporadas 2 y 3

El compostelano Luis Zahera, Álvaro Mel y Lucía Caraballo, protagonistas de los nuevos capítulos de ‘Animal’. / Netflix

Precisamente, en mayo, también aterrizará en la ciudad del Sar el equipo de rodaje de una nueva película.

Una nueva película ambientada en Galicia busca figurantes en Santiago

Un nuevo proyecto del que muy poco, por no decir nada, se sabe. Tan solo la apertura de varios castings por parte de la productora gallega especializada en figuración Alén Filmes.

En ellos, se buscaban a «mujeres de entre 20 y 30 años y hombres de entre 60 y 75 que sepan baile tradicional gallego», además de «niños y niñas de 7 a 13 años» y «músicos».

Exigentes requisitos para participar en una nueva película ambientada en Santiago

Ahora, la misma compañía de figuración —que ha participado en los rodajes de grandes producciones como Fariña, El Caso Asunta, o más recientemente, el éxito italiano Buen Camino— anda a la búsqueda de «una mujer pelirroja natural de entre 20 y 35 años» y una altura de «1,5 y 1,65» metros «para participar en el rodaje de una película entre los meses de mayo y junio en Santiago de Compostela».

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Aquellas interesadas deberán mandar un whatsapp con el asunto «CASTING MUJER» al número 604 053 163.

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