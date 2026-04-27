Rodajes en Santiago de Compostela
Una nueva película ambientada en Galicia busca figurantes en Santiago que cumplan estos exigentes requisitos
Las grabaciones se iniciarán el próximo mes de mayo en Compostela y se extenderán hasta junio
Que Santiago se está consolidando como un escenario de película, incluso de series, es todo un hecho.
Santiago, plató de películas y series
Hasta 57 proyectos audiovisuales acogió la capital gallega el pasado año, récord histórico en número de rodajes. Una cifra que no parece que se vaya a detener este año.
De hecho, este mes, las calles compostelanas han vuelto a acoger, al igual que hicieron a finales de enero, las grabaciones de Lobo —ficción de Netflix que narrará la historia del sastre gallego Manuel Blanco Romasanta, el primer asesino en serie documentado de España, a través del actor Luis Tosar—.
No solo eso, y es que, hace unos días, hemos podido saber que la comedia rural gallega Animal regresará a Santiago en mayo.
Precisamente, en mayo, también aterrizará en la ciudad del Sar el equipo de rodaje de una nueva película.
Una nueva película ambientada en Galicia busca figurantes en Santiago
Un nuevo proyecto del que muy poco, por no decir nada, se sabe. Tan solo la apertura de varios castings por parte de la productora gallega especializada en figuración Alén Filmes.
En ellos, se buscaban a «mujeres de entre 20 y 30 años y hombres de entre 60 y 75 que sepan baile tradicional gallego», además de «niños y niñas de 7 a 13 años» y «músicos».
Exigentes requisitos para participar en una nueva película ambientada en Santiago
Ahora, la misma compañía de figuración —que ha participado en los rodajes de grandes producciones como Fariña, El Caso Asunta, o más recientemente, el éxito italiano Buen Camino— anda a la búsqueda de «una mujer pelirroja natural de entre 20 y 35 años» y una altura de «1,5 y 1,65» metros «para participar en el rodaje de una película entre los meses de mayo y junio en Santiago de Compostela».
Aquellas interesadas deberán mandar un whatsapp con el asunto «CASTING MUJER» al número 604 053 163.
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