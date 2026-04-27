Ya es oficial: la Romaría das Flores volverá a llenar Belvís este mayo

Enmarcada dentro de las Festas da Ascensión, se estrenaba por todo lo alto el año pasado en el Parque de Belvís. Conciertos de músicas diversas, zona gastronómica y actividades para todos los públicos fueron las claves de la primera edición de la Romaría das Flores.

La gran novedad de las Festas da Ascensión -cita llamada a recoger parte del espíritu de la 'Romaría Pop', que lleva sin celebrarse desde hace diez años-, fue todo un éxito en su año de estreno.

Ambiente a primera hora de la tarde en la Romaría das Flores del año pasado / Lucía Martínez

Cientos de personas, algunas de ellas cargadas con neveras y mantas con las que montaron pícnics improvisados, llenaron el césped de Belvís en una jornada llena de conciertos, gastronomía variada y buen ambiente.

Si echamos la vista atrás, la música fue la gran protagonista de la Romaría das Flores: además de la presentación del nuevo grupo de un exmiembro de Terbutalina, Tona, estuvieron presentes una de las bandas referentes en la escena actual gallega, De Ninghures o el grupo revelación Ulex; entre otros.

Fechas Romaría das Flores

Todos los que se acercaron el año pasado están de enhorabuena, pues desde la organización acaban de desvelar las fechas para la edición de este año.

Hace unas horas, los organizadores del evento daban a conocer la buena noticia: su regreso este 2026. "Volve maio e volve a Romaría das Flores!! Gardade as datas e en breve anunciaremos cartel!!·, han compartido a través de redes sociales.

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La Romaría das Flores repite escenario -el Parque de Belvís- y tendrá lugar los próximos 16 y 17 de mayo. Tendremos que estar pendientes a sus redes sociales para conocer qué sorpresas y qué conciertos nos harán vibrar en la nueva edición. ¿Te lo vas a perder?