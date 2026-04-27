Rueda apela a “deixar os localismos” para captar nuevas rutas aéreas en Galicia

La Xunta reafirma su estrategia para reactivar la conectividad aérea con un modelo basado en la promoción turística de nuevos destinos y en la colaboración entre administraciones, frente a las tensiones territoriales que han marcado históricamente el debate aeroportuario gallego. Así lo defendió este lunes el presidente autonómico, Alfonso Rueda, durante la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta, en la que apeló a dejar atrás los localismos para avanzar en la captación de nuevas rutas.

“Estamos, como se sabe, intentando deixar os localismos aparte”, señaló Rueda, quien lamentó que “algúns e algunhas seguen pensando que o máis importante é seguir sendo localista e non traballar unidos”. En este sentido, el presidente insistió en que el objetivo del Gobierno gallego pasa por reforzar la cooperación institucional para mejorar la conectividad aérea del conjunto de la comunidad.

Rueda defendió el modelo impulsado por la Xunta, alineado con la propuesta de Aena, como la vía más eficaz para atraer nuevas rutas. “Xa saben o que dixemos do sistema que cremos que funciona”, afirmó, en contraste con otras fórmulas aplicadas en el pasado que, según indicó, no lograron consolidar conexiones a largo plazo. “Ao final cortan as liñas igual, aínda que se estea pagando por elas”, advirtió.

La estrategia autonómica se centra en la promoción turística vinculada a cada nueva ruta, una línea que ya había avanzado hace unos días el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, quien detalló que la Xunta destinará 100.000 euros por cada nueva conexión aérea, con el objetivo de garantizar su viabilidad. Esta aportación, que no supone subvencionar directamente los vuelos, busca consolidar destinos mediante campañas en origen o destino, en coordinación con ayuntamientos y diputaciones.

En esta línea, Rueda subrayó que la captación de rutas también está condicionada por factores externos que escapan al control autonómico, como la coyuntura internacional o las decisiones estratégicas de las aerolíneas. “Hai temas de conxuntura internacional que non podemos controlar e que podían provocar esas decisións”, explicó, al tiempo que reclamó una mayor implicación del Gobierno central en el diseño de una estrategia global que refuerce la conectividad aérea.

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Pese a estas limitaciones, el presidente gallego defendió que existe una demanda real de conexiones con Galicia, apoyándose en su propia experiencia reciente. “Onte collín un voo dende Barcelona ata Vigo e chegou absolutamente cheo”, relató, para concluir que “demanda para vir a Galicia hai, e somos capaces de poñela en valor”. Las declaraciones de Rueda refuerzan así la hoja de ruta marcada por la Xunta en las últimas semanas, centrada en la coordinación institucional, la sostenibilidad de las rutas y la promoción turística como herramienta clave para mejorar la conectividad aérea de Galicia, en un contexto en el que el debate territorial sigue muy presente.