Ryanair critica que no se bajen las tasas en el aeropuerto de Santiago "mientras el Estado ingresa 834 millones de Aena"

Ryanair no pierde la oportunidad de cargar contra el Estado y esta vez ha puesto el foco en el aeropuerto de Santiago para denunciar la política aeroportuaria del Gobierno central: mientras no se rebajan las tasas en infraestructuras regionales como la compostelana, el Estado prevé ingresar este año 834 millones de euros en dividendos de Aena, argumenta la aerolínea de bajo coste.

En un comunicado difundido este lunes, la compañía critica que el Ejecutivo, accionista mayoritario de Aena, esté "priorizando la recaudación" frente al impulso de aeropuertos como el de Santiago, que considera clave para el turismo y el empleo en Galicia pero que, según sostiene, sigue perdiendo competitividad. Ryanair señala que aeropuertos regionales como el compostelano tienen dificultades para atraer nuevas rutas o ampliar las existentes debido a unas tasas que califica de “poco competitivas”. Esta situación, advierte, contrasta con los elevados beneficios del gestor aeroportuario, que permitirán repartir un dividendo récord de 1.650 millones de euros, según la aerolínea.

Santiago, ejemplo del desequilibrio

La compañía incluye expresamente a Santiago entre los aeropuertos que no logran captar suficiente tráfico por el actual modelo tarifario, una bolsa en la que mete también a Jerez, Zaragoza y Valladolid. A su juicio, la falta de incentivos y los costes elevados están frenando la llegada de aerolíneas y limitando el crecimiento de rutas, con impacto directo en la economía local. “El Gobierno podría utilizar su control para reducir tasas y atraer tráfico, pero está optando por maximizar dividendos”, denuncia la aerolínea.

El conflicto se agrava con la propuesta de Aena de subir las tasas un 21 % más la inflación en el próximo periodo regulatorio (DORA III). Ryanair advierte de que esta medida perjudicaría especialmente a aeropuertos como Santiago, al dificultar aún más su capacidad para competir con otros destinos. Además, la compañía critica que parte de los recursos generados en España se estén destinando a inversiones en aeropuertos internacionales, en lugar de reinvertirse en la red nacional.

Impacto en rutas y turismo

Ryanair ya ha reducido su capacidad en aeropuertos regionales españoles en los últimos meses y no descarta nuevos ajustes si no cambian las condiciones. En el caso de Santiago, ha cerrado su base definitivamente, lo que ha repercutido en una pérdida de más de cien puestos de trabajo y una bajada del 30 % de los usuarios de la termninal en los últimos meses. El consejero delegado de la aerolínea, Eddie Wilson, insiste en que bajar las tasas sería una medida inmediata para reactivar el tráfico: “No podemos crecer en aeropuertos cuyos costes son poco competitivos y van a seguir subiendo”.

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La aerolínea pide al Gobierno que intervenga sobre Aena para frenar la subida de tasas y aplicar tarifas más bajas en aeropuertos regionales como Santiago. Según defiende, esto permitiría recuperar rutas, atraer turistas y generar empleo, frente a un modelo que —asegura— está favoreciendo la concentración del tráfico en los grandes aeropuertos mientras instalaciones como la compostelana pierden oportunidades.