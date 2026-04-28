Un accidente con tres vehículos implicados bloquea el acceso a Santiago en Volta do Castro

Nuevo accidente de tráfico en Santiago. Una colisión entre tres vehículos ha bloqueado este mediodía la carretera N-550 en su acceso a la capital de Galicia desde O Milladoiro. El suceso, ocurrido pasados pocos minutos de las 12:00 horas, ha ocasionado retenciones en la rúa Volta do Castro, una de las principales vías de entrada a la ciudad.

Tal y como explican fuentes del 112 Galicia a EL CORREO GALLEGO, el primer aviso por este accidente lo recibieron por medio del sistema 'eCall' de uno de los coches implicados, un dispositivo de seguridad obligatorio en todos los coches fabricados a partir del año 2018. Posteriormente, también fueron alertados desde el Apple Watch de otro de los conductores.

Asimismo, confirman que en el accidente, ocurrido a la altura del semáforo que se sitúa frente al supermercado Eroski, se han visto afectados tres vehículos "que están interrumpiendo la circulación", pero que en un principio, "no hay heridos de consideración".

Punto en el que ha ocurrido el accidente en Volta do Castro este martes, frente al supermercado Eroski / Maps

Un punto clave de acceso a Santiago

Con esta información, desde el centro de operaciones de los servicios de emergencias han notificado el accidente a la Policía Local de Santiago, con el fin de intentar devolver la normalidad a este acceso clave a Santiago. Del mismo modo, también se ha dado aviso tanto a Urxencias Sanitarias como a los bomberos compostelanos por si tuvieran que intervenir.