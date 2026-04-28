Los alumnos del Peleteiro y del Rosalía de Castro, en la élite nacional de Química: así vivieron la Olimpiada

Brais Novillo Cariñena, alumno de 2º de Bachillerato de Ciencias del IES Rosalía de Castro, ha firmado un brillante curso académico al conseguir la medalla de plata en la Olimpiada Española de Química, celebrada del 24 al 26 de abril en la Universidad de Alicante, donde compitieron un total de 120 estudiantes procedentes de toda la geografía española. Este reconocimiento llega semanas despúes de haber obtenido el bronce en la fase nacional de la Olimpiada de Física, disputada en Zaragoza entre el 10 y el 13 de abril.

Con 18 años, Brais nació en Verín, aunque lleva años viviendo en Santiago. Su interés por las ciencias le viene desde pequeño y actualmente se inclina especialmente por la física.

Sobre las fases gallegas de ambas competiciones, explica que la prueba de Química fue más tipo test, mientras que la de Física exigía una mayor capacidad de razonamiento. En la fase autonómica de Química logró el tercer puesto. "No me esperaba clasificar", señala. En la fase local de Física, por su parte, terminó en segunda posición.

Tampoco esperaba subir al podio en la final nacional de Química. “Me puse muy contento”, declara.

Aunque no había participado anteriormente en otras olimpiadas científicas, sí había competido en el Canguro Matemático, una prueba internacional de matemáticas de opción múltiple que busca fomentar la lógica, la intuición y el gusto por esta materia entre estudiantes.

"Se trabaja un pensamiento más creativo que en clase no se ve tanto"

Más allá de los premios, el joven valora especialmente todo lo vivido. “Me gustó mucho la experiencia, conocer gente nueva. Se trabaja un pensamiento más creativo que en clase no se ve tanto, donde todo se ciñe más a memorizar. Eso es muy interesante”, explica.

El estudiante también quiso reconocer la ayuda recibida por parte del profesorado del centro, especialmente de Rita Rial, profesora de Física, y Dores Casal, de Química. “Es fundamental su apoyo”, subraya.

De cara al próximo curso, su intención es estudiar el doble grado de Matemáticas y Física y, si no alcanzara la nota necesaria, cursar Física, aunque confía en lograrla. En el futuro, le gustaría desarrollar su carrera en un ámbito relacionado con la física o el análisis de datos. "Durante un tiempo me gustaría trabajar en investigación", añade.

Mientras tanto, afronta la recta final del curso con los exámenes finales de esta semana y la próxima. Las clases concluirán el 11 de mayo y, después, llegará el momento de preparar la Selectividad.

Francisco Moreira, del Peleteiro: "La fase nacional me pareció más complicada que la gallega"

Por su parte, el también medallista de plata en la Olimpiada de Química del Colegio Manuel Peleteiro, Francisco Moreira Nieto, de 17 años y natural de Santiago, se había proclamado previamente ganador de la Olimpiada Gallega de la materia.

“Me pareció más complicada que la fase gallega. Había un problema de orgánica muy difícil que no sacó casi nadie; de hecho hubo pocos aprobados generales”, explica. Reconoce que no tenía claro el resultado que iba a obtener, aunque al conocer la medalla de plata se mostró satisfecho, si bien admite que "me quedé con las ganas de no haber alcanzado el oro", que le habría dado acceso a la fase internacional y a la iberoamericana.

Destaca también el aspecto social de la experiencia en Alicante, donde además de las pruebas y visitas pudieron disponer de tiempo libre para convivir con estudiantes de otras partes de España. "Conocer gente es muy positivo", dice.

De cara al final del curso, su centro le ofrecerá apoyo específico para la preparación de la PAU, con un nuevo horario centrado en la realización de exámenes de años anteriores y repasos generales de la materia.

Y ya pensando en el futuro académico, explica que había considerado opciones como ingeniería mecánica, civil o química, además de grados en Química o Física, aunque reconoce que actualmente “las ingenierías me resultan menos atractivas”.