Un año del apagón que paralizó Santiago: 18 horas sin luz que demostraron el civismo ejemplar de los compostelanos

Hace hoy un año, el apagón eléctrico que afectó a toda España dejó sin luz a Santiago de Compostela durante casi 18 horas. La capital gallega fue una de las últimas ciudades en recuperar la tensión pero, durante todo ese tiempo, los compostelanos demostraron su civismo ejemplar ante una situación inédita que nunca había ocurrido.

En un mundo dominado por las nuevas tecnologías e internet, aquel 28 de abril de 2025 la única manera de saber lo que estaba pasando fue por el medio de comunicación más tradicional: la radio. Ese día los ciudadanos de Santiago buscaron en ferreterías, papelerías y tiendas de electrónica un transistor a pilas que le permitiese seguir el devenir de los acontecimientos.

Dos mujeres escuchan una radio el día del apagón en Porta Faxeira, en Santiago / El Correo Gallego

Uno de esos comercios fue la ferretería O Hórreo, en la Meteo Prieto aseguraba que durante el apagón, "vendieron muchísimas radios, pilas y camping gas". Además, el comercio compostelano, fue de los pocos en la ciudad que a pesar de la falta de electricidad, pudo seguir cobrando con tarjeta gracias a unas baterías alternas con las que contaba el establecimiento.

Mateo Prieto, de la Ferretería O Hórreo. / I.C.

Las panaderías y locales de comida para llevar hicieron su particular agosto

Ante la falta de electricidad para poder hacer la comida en casa, el día del apagón muchos santiagueses se vieron obligados a recurrir a las panaderías y a los negocios de comida de para llevar, los cuales hicieron su particular agosto registrando numerosas colas como las del obrador Mollete o la tienda Almirez, ambas en la céntrica rúa compostelana de Doutor Teixeiro.

Los negocios de comida para llevar tuvieron interminables colas el día del apagón / El Correo Gallego

También los supermercados que permanecieron abiertos recibieron numerosas visitas en búsqueda de conservas, ensaladas ya preparadas, pan de molde o bollería industrial.

Personal de un supermercado del Ensanche de Santiago durante el apagón, mientras varias personas circulan por delante / Jesús Prieto

Lo primero fue gestionar el tráfico

Tal y como explicó una vez recuperada la electricidad el edil de Convivencia de Santiago, Xan Duro, la primera necesidad que tuvo que abordar el gabinete de emergencia durante el apagón fue la coordinación del tráfico en la hora punta de la salida de los colegios ante la caída de los dispositivos de control, como los semáforos y las cámaras, señalando que ante la previsible situación de caos, el refuerzo del personal de Policía Local, Bomberos y voluntarios de Protección Civil ayudó a superar esa fase crítica con bastante normalidad.

El tráfico fue la primera prioridad después del apagón / El Correo Gallego

Personas atrapadas en ascensores

Durante las primeras horas sin luz, la otra gran preocupación de los servicios de emergencias fue la de la paralización de los ascensores con personas atrapadas dentro. Aquel día los Bomberos de Santiago tuvieron que dar respuesta, entre muchas otras incidencias, a un total de 15 salidas por este motivo.

Una patrulla de la Policía Local de Santiago en praza de Galicia el día del apagón / El Correo Gallego

Una noche sin luz en las calles

Con la caída de la noche, Santiago afrontaba el reto de pasarla sin luz. Días después, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, alababa la coordinación de su equipo con la Delegación del Gobierno y la Xunta, y especialmente con la comisaria de la Policía Nacional en la capital de Galicia, Nuria Palacios.

La rotonda de la rúa do Hórreo durante la noche del apagón / Xaime Leiro

Para ello, se reforzaron las patrullas hasta un total de 24, siete de la Policía Local y diecisiete de la Nacional, con el resultado de que fue una de las noches más tranquilas del año en la que únicamente se produjeron tres incidencias destacables: un accidente provocado por un vehículo que se saltó un stop en la Avenida de Barcelona y se saldó con un taxista herido, un positivo en alcoholemia sancionable por vía penal en Galeras y un intento de entrada en el Carrefour de Montero Ríos, abortado por la propia seguridad del establecimiento.

Además, los Bomberos tuvieron que ayudar a achicar agua toda la noche en la Rúa da Raíña, Praza de Fonseca y Porto de Conxo para evitar inundaciones de los locales.

Vuelta a la normalidad tras recuperar la electricidad

En torno a las 06:00 horas del día 29, todos los servicios recuperaban la normalidad tras el restablecimiento del suministro eléctrico. Atrás quedaban ya casi 18 horas de incertidumbre a oscuras en las que Santiago y sus ciudadanos, demostraron su generosidad.

Muchos santiagueses permanecieron el las calles a la espera de la vuelta del suministro eléctrico / Lucía Martínez

La regidora da la capital de Galicia agradeció días después el trabajo de los servicios municipales y de los equipos de emergencias, así como el comportamiento del conjunto de la ciudadanía. Además, puso en valor el civismo y la solidaridad de los compostelanos, aludiendo al papel que jugaron el comercioy la hostelería de proximidad, donde fiaron a la clientela habitual que no disponía de efectivo.