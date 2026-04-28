Las multas por saltarse semáforos en rojo en Santiago caen un 60 % desde 2019: ¿Dónde están los fotorrojos?

Santiago ha experimentado un notable descenso en las sanciones por saltarse semáforos en rojo en los últimos años. Según los datos facilitados por el departamento de Mobilidade, entre 2019 y 2025 el Concello tramitó 6.425 denuncias a través del sistema de fotorrojos, con una caída del 60,6% en ese periodo: de 1.423 multas en 2019 a 560 en 2025, el registro más bajo de la serie.

La tendencia a la baja se mantiene también en la comparación interanual más reciente. Entre 2024 y 2025, las sanciones descendieron un 37,2%, pasando de 892 a 560. Sin embargo, la interpretación de estos datos requiere tener en cuenta un factor determinante: la reducción del número de fotorrojos operativos en la ciudad.

A comienzos del periodo analizado, Santiago contaba con cinco dispositivos instalados: en Amor Ruibal, Romero Donallo, Avenida de Lugo, Praza de España y Praza da Paz. En cambio, durante 2025 solo permanecieron activos tres: Romero Donallo, Praza de España y Praza da Paz. El fotorrojo de la Avenida de Lugo dejó de funcionar en 2020 y el de Amor Ruibal permanece inoperativo debido a obras en la zona.

Casi 6.000 sanciones en dos años

Pese a esta reducción, los datos apuntan también a un posible cambio en el comportamiento de los conductores. Si se amplía la perspectiva a la última década, el descenso es aún más acusado: solo entre 2015 y 2016 se registraron 5.727 denuncias (2.583 y 3.144, respectivamente). De hecho, en 2016 el fotorrojo de Amor Ruibal llegó a imponer 826 sanciones, una cifra superior al total de multas contabilizadas en 2025.

Romero Donallo, el más sancionador

En cuanto a la distribución actual de las infracciones, el dispositivo de Romero Donallo se mantiene como el más sancionador, con 299 multas en 2025. Le siguen el de la Praza de España, con 155, y el de la Praza da Paz, que registró 106 denuncias a lo largo del año pasado.