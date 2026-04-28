Raquel Sendón asume o decanato da Facultade de Farmacia da USC

A catedrática de Nutrición e Bromatoloxía aposta por actualizar o plan de estudos, mellorar a calidade docente e preparar o traslado ao novo edificio

Raquel Sendón García, nova decana da Facultade de Farmacia da Universidade de Santiago.

Raquel Sendón García, nova decana da Facultade de Farmacia da Universidade de Santiago. / Santi Alvite

L.R.

Santiago

A catedrática de Nutrición e Bromatoloxía Raquel Sendón García resultou elixida decana da Facultade de Farmacia da Universidade de Santiago para os vindeiros seis anos, “co compromiso de impulsar unha etapa orientada á mellora continua da calidade académica, a atención ás necesidades da comunidade do centro e a adaptación aos novos retos do entorno universitario e profesional”, segundo manifestou.

Sendón, que ocupaba dende 2022 o cargo de vicedecana de Calidade e Relacións Exteriores da Facultade, sustitúe no cargo a Reyes Laguna Francia, actual vicerreitora de Ordenación Académica y Oferta Formativa.

A actualización do plan de estudos e a planificación do traslado ao futuro edificio docente, entre os principais retos

A nova decana destaca entre os eixos do seu proxecto a aposta por unha escoita activa da comunidade, o reforzo da calidade docente e a actualización do plan de estudos do Grao en Farmacia, “nun contexto de cambios normativos, estruturais do sistema universitario e sociais, que afectan a profesión farmacéutica”, advirte.

Para todo isto, centrarase na revisión e actualización do plan de estudos do Grao, o reforzo dos mecanismos de coordinación docente, a mellora da mobilidade académica, o impulso das prácticas externas optativas e a optimización do Sistema de Garantía de Calidade do centro. “O novo mandato abordará así mesmo a planificación do traslado ao futuro edificio docente da Facultade e a mellora das infraestruturas existentes e dos espazos de uso común”, sostén.

A intención, conclúe a decana, é “iniciar unha nova etapa orientada a consolidar o prestixio académico da Facultade, reforzar o seu compromiso coa sociedade e garantir unha formación de excelencia para o seu estudantado”.

A elección da profesora Sendón tivo lugar o pasado día 24 nunhas eleccións nas que acadou 42 votos fronte aos 36 do outro candidato, o profesor Eddy Sotelo Pérez, ademais de 4 papeletas en branco.

A nova decana estará acompañada no seu equipo por Paz García Martínez como vicedecana de Organización Académica e Estudantes, Trinidad de Miguel Bouzas como vicedecana de Calidade e Matilde Casas Parada como secretaria académica.

Raquel Sendón asume o decanato da Facultade de Farmacia da USC

Raquel Sendón asume o decanato da Facultade de Farmacia da USC

