Récord de participación en el mayor concurso de podcast de Galicia: sesenta colegios presentan sus trabajos a 'O Vello dos Contos'

Los Premios de Pódcast Xosé Mosquera Pérez, O Vello dos Contos, acaban de romper todas las previsiones en su octava edición al batir récord de trabajos participantes. Casi 60 centros educativos de toda Galicia están apurando sus podcast para enviar optar al gran premio del jurado, dotado con nada menos que 1.500 euros. Además, se reparten muchos otros premios en más categorías.

El certamen O Vello dos Contos es una iniciativa pionera en Galicia que busca poner el valor el podcast como herramienta de innovación educativa, fomento de la creatividad y promoción del gallego en las aulas. A la vez, se mejoran las competencias comunicativas del alumnado y se recupera la figura de Xosé Mosquera, personaje esencial en los inicios de la radio en Galicia y para muchos, la primera gran estrella mediática del país.

Arraianos Producións, en colaboración con el IES Rosalía de Castro y el apoyo de la Secretaría Xeral da Lingua de la Xunta, y otras entidades como Oral de Galicia, el Museo do Pobo Galego, la Fundación Rosalía de Castro, la EASD Mestre Mateo, la Real Academia Galega, el Parlamento de Galicia, el Consorcio de Santiago y el Concello de Santiago, convocan este premio para alumnado de primaria, secundaria, educación para adultos y universitario.

"Queremos agradecer a implicación"

"Queremos agradecer ao alumando e ao profesorado dos centros educativos das catro provincias galegas que participan nesta edición a súa implicación nestes premios, cuxo prazo de recepción de traballos remata o vindeiro venres día 1", explica Aser Álvarez, de Arraianos Producións e impulsor del proyecto.

En el caso de Santiago, participan el IES Antón Fraguas, el CEIP Plurilingüe A Milagrosa y los CEIP Fontiñas y Quiroga Palacios. También hay centros de Ames, Melide, Ribeira, Boiro, Ordes, Mazaricos o Padrón, así como otros de la provincia fuera del área de Santiago, y de las de Ourense, Pontevedra y Lugo.

Toda la información del concurso está en www.ovellodoscontos.gal y en las redes sociales, donde también se pueden escuchar los trabajos de anteriores ediciones, así como otros proyectos vinculados a la recuperación de esta figura tan picheleira y tan universal.