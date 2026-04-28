Alumnos del San Clemente de Santiago, primeros de FP en ganar un concurso internacional de captación de talento tecnológico

El estudiante del IES San Clemente de Santiago Gonzalo Cordeiro Mourelle, junto a los exalumnos del centro Andrés Daparte Cabo y Ezequiel Soto Seoane, acaban de ganar la final del HPE CDS Tech Challenge, convirtiéndose en los primeros de formación profesional en lograrlo en las cinco convocatorias que hasta la fecha se han llevado a cabo.

En la que ha sido la primera edición internacional, ya que entre los 559 participantes había de México y Colombia, los ganadores obtenían este fin de semana el máximo reconocimiento por su plataforma integral de gestión de gemelos digitales para vehículos de emergencia, mediante la que se trata de optimizar tiempos de respuesta, coordinación operativa y uso de recursos ante incidencias críticas. La solución permitía la gestión simultánea de múltiples unidades —policía, bomberos, ambulancias y drones— en un entorno conectado e inteligente, incorporando simulación, monitorización en tiempo real y apoyo a la toma de decisiones.

Finalistas y voluntarios participantes en la final celebrada el pasado fin de semana. / Cedida

Visión tecnológica, aplicabilidad e impacto social

El jurado de esta iniciativa de captación, desarrollo e impulso de talento joven tecnológico impulsada por HPE y desarrollada por CDS, an HPE company, valoró la integración de distintos modos de usuario por parte de los alumnos de Santiago, desde operadores de control hasta ciudadanía, incluyendo una aplicación móvil progresiva (PWA) desde la que se podían reportar incidencias y recibir alertas, conectando directamente con el sistema central. «Una propuesta muy completa que combina visión tecnológica, aplicabilidad real e impacto social», en palabras de Jairo Luzón, director de HPE CDS Tech Challenge y miembro del jurado.

Los tres accederán a un programa de becas orientado a facilitar su desarrollo profesional en HPE, además de recibir diferentes premios tecnológicos.