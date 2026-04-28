Santiago, presente en la nueva gran apuesta de Netflix: Un robo a un banco protagonizado por Luis Zahera y Tamar Novas

Aunque todavía no cuente con una fecha de estreno confirmada, es una de las grandes apuestas que Netflix guarda en la recámara. Hablamos de un nuevo proyecto —actualmente en fase de posproducción— que la plataforma roja anunció el pasado mes de octubre.

En aquel entonces, el gigante del streaming dio a conocer el inicio de los rodajes en diversas localizaciones de Madrid de una película dirigida por Daniel Sánchez Arévalo (AzulOscuroCasiNegro, Diecisiete, Primos) —quien vuelve al ruedo después de sumergirse a comienzos de año en el mundo de las rondallas— y producida por el gallego Ramón Campos.

Una película de Netflix protagonizada por los compostelanos Luis Zahera y Tamar Novas

Un largometraje que estará protagonizado por dos de los actores del momento. Estos no son otros que los compostelanos Luis Zahera (As bestas) y Tamar Novas (Nowhere), quienes después de dejarnos escenas para el recuerdo en la segunda temporada de Clanes —fenómeno global que regresó a comienzos de mes a la plataforma roja— ya preparan su vuelta, juntos, a Netflix con una producción que, estos días, por fin hemos conocido su título: Cruzados.

Eso sí, tanto Luis Zahera como Tamar Novas no estarán solos en un thriller en el que nadie es exactamente quien aparenta ser que nos situará en plena crisis económica.

Junto a ellos podremos ver muy pronto en nuestras pantallas a actores de la talla de Laia Costa (Cinco lobitos), Karra Elejalde (Ocho apellidos vascos), Álvaro Cervantes (Sorda) y Lluís Homar (La mala educación), entre otros.

¿De qué trata 'Cruzados', la nueva gran apuesta de Netflix?

Todos ellos nos presentarán a un grupo de atracadores que irrumpe en un banco de la capital española.

Luis Zahera, durante los rodajes de 'Cruzados'. / Bambú Producciones

Sin embargo, lo que en principio parece un robo más se convierte en una partida de engaños, miedo y supervivencia, donde cada decisión cuenta, cada gesto esconde algo y todos buscan escapar de algo más que de la cárcel. Vamos, una especie de La casa de papel en lo que todo parece salir mal.

Una película con sello gallego

El noiés Ramón Campos (El caso Asunta, La viuda negra) es el productor ejecutivo de esta nueva película, además de guionista junto al director Daniel Sánchez Arévalo, quien, en declaraciones compartidas por Netflix, afirmó que «tenía muchas ganas de salir de mi mundo».

«Cuando Ramón (Campos) me preguntó si me apetecía cambiar de género, no dudé un segundo en responder con un enérgico sí», declaró de forma rotunda Sánchez Arévalo.

El director Daniel Sánchez Arévalo, a la derecha, durante los rodajes de 'Cruzados', junto a varios de los protagonistas, entre ellos el compostelano Tamar Novas. / Bambú Producciones

«Tenía muchas ganas de explorar otras historias que no hayan partido de mi cabeza y, al conocer de mano de Ramón (Campos) el argumento, sentí que, no es que fuera el vehículo perfecto, era la montaña rusa perfecta para montar al espectador y tratar de ofrecerle una experiencia llena de acción, suspense, intriga, desconcierto, giros y pura diversión. Y estoy especialmente feliz con el casting que hemos levantado. Con Laia (Costa), Karra (Elejalde), Luis (Zahera), Tamar (Novas), Álvaro (Cervantes) y Lluís (Homar). Un auténtico dream team», añadió el director madrileño sobre un proyecto que se perfila como uno de los títulos españoles más esperados.

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Tendremos que estar muy pendientes de la confirmación oficial de Netflix para conocer su fecha de estreno, la cual apunta a que no tardará en llegar.