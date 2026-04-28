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Día Internacional de la Danza

El Principal de Santiago acoge mañana ‘Familia Nijinska’, de VACAburra

Las entradas para esta representación, dirigida por Gena Baamonde y Andrea Quintana, cuestan diez euros

VACAburra representa este 29 de abril en el Principal de Santiago su obra 'Familia Nijinski'.

VACAburra representa este 29 de abril en el Principal de Santiago su obra 'Familia Nijinski'. / Cedida

Redacción

Santiago

El Teatro Principal acoge este miércoles, a las 20:30 horas, la representación de Familia Nijinska, una propuesta escénica del colectivo VACAburra, que actuará en Santiago coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Danza.

Dirigida por Gena Baamonde y Andrea Quintana, esta pieza se mueve entre la conferencia performativa y la creación contemporánea para reconstruir la memoria de una saga de bailarines que contribuyeron a transformar la danza a principios del siglo pasado.

La obra construye un relato más allá de lo biográfico para abrir una reflexión sobre los mecanismos de construcción de la historia y memoria artística.

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Las entradas a diez euros, con el 50% de descuento para colectivos habituales, pueden adquirirse antes en la web de Compostela Cultura, en el despacho de billetes de la Zona C y el propio miércoles en el Principal una hora antes del inicio.

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