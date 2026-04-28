Día Internacional de la Danza
El Principal de Santiago acoge mañana ‘Familia Nijinska’, de VACAburra
Las entradas para esta representación, dirigida por Gena Baamonde y Andrea Quintana, cuestan diez euros
Redacción
El Teatro Principal acoge este miércoles, a las 20:30 horas, la representación de Familia Nijinska, una propuesta escénica del colectivo VACAburra, que actuará en Santiago coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Danza.
Dirigida por Gena Baamonde y Andrea Quintana, esta pieza se mueve entre la conferencia performativa y la creación contemporánea para reconstruir la memoria de una saga de bailarines que contribuyeron a transformar la danza a principios del siglo pasado.
La obra construye un relato más allá de lo biográfico para abrir una reflexión sobre los mecanismos de construcción de la historia y memoria artística.
Las entradas a diez euros, con el 50% de descuento para colectivos habituales, pueden adquirirse antes en la web de Compostela Cultura, en el despacho de billetes de la Zona C y el propio miércoles en el Principal una hora antes del inicio.
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