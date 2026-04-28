La SELIC y el Premio Compostela de Álbum Ilustrado, finalistas en los Premios Follas Novas do Libro Galego

La Semana do Libro de Compostela (SELIC) y el Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados figuran entre los finalistas de los Premios Follas Novas do Libro Galego 2026, cuya gala de entrega se celebrará el próximo 9 de mayo en el Teatro Principal. Ambas iniciativas, impulsadas por el Concello de Santiago, consolidan el protagonismo de la ciudad en el impulso del libro y la lectura en gallego.

La concejala de Capital Cultural, Míriam Louzao, mostró su satisfacción por estas nominaciones, que “veñen a confirmar a aposta do Concello de Santiago polo libro galego, a lectura e a promoción da lingua”. La SELIC opta al galardón de promoción de la lectura, mientras que la XVIII edición del Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados, organizado junto a la editorial Kalandraka, compite en la categoría de iniciativa bibliográfica.

Los Premios Follas Novas do Libro Galego están organizados por la Asociación Galega de Editoras, la Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega y la Federación de Librarías de Galicia, con el respaldo de diversas instituciones públicas. La gala de este año estará presentada por Ailén Kendelman, quien llevará al escenario su espectáculo Unha señora orquestra, una propuesta que mezcla música, humor y narración.

Nueva etapa y más estructura

La edición de 2026 llega con importantes novedades. Las entidades organizadoras han anunciado su intención de constituir una asociación específica que asuma la gestión de los premios, con el objetivo de reforzar su estructura y garantizar su continuidad.

Según Miguel Toval, presidente de la Asociación Galega de Editoras, ‘‘coa creación da asociación Follas Novas, que asumirá a organización, subimos un chanzo máis na consolidación dos premios. O obxectivo é que crezan en importancia para a sociedade galega’’.

En la misma línea, Cesáreo Sánchez Iglesias señaló que ‘‘as tres entidades que representan as escritoras e escritores, editoras e librarías dan un paso adiante coa creación da Asociación dos Premios Follas Novas, co obxectivo de poder dotalos dunha estrutura máis potente para a avanzar na súa consolidación e visibilidade’’.

Por su parte, Patricia Porto destacó que "desde a federación de Librarías de Galicia pensamos que é un paso necesario para facer unha aposta polos premios Follas Novas e coordinar ao sector do libro en prol do libro galego".

Nueva imagen con raíz rosaliana

Otra de las grandes novedades es la renovación de la identidad visual, diseñada por Pepe Barro, que incorpora un fuerte simbolismo vinculado a Rosalía de Castro. Desde la organización destacan que este cambio supone “un avance cualitativo na maneira de representar os premios ante a sociedade”.

El propio diseñador explicó que la intención es "enraízarnos máis no mundo de Rosalía de Castro que nomea o evento", tomando como referencia elementos como la hoja de laurel, tradicionalmente asociada al reconocimiento literario.

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En esta edición, los Premios de Honra reconocerán al escritor palestino Basim Al-Khandaqji como Escritor Galego Universal, a la Editorial Galaxia en su 75 aniversario y a la Libraría Moito Conto por su labor en la promoción de la lectura. Con una estructura renovada, una nueva imagen y una amplia representación de finalistas en distintas categorías, los Premios Follas Novas do Libro Galego se consolidan como una cita clave para el sector literario gallego.