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La Universidad de Santiago recibirá más financiación estatal para impulsar una IA en gallego y evitar la "extinción digital" del idioma

La USC recibe un nuevo respaldo del Gobierno para impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial en la lengua propia, tras una primera aportación de 3,4 millones de euros

Senén Barrio y María González, en Madrid

Senén Barrio y María González, en Madrid / Cedida

Martín García Piñeiro

Martín García Piñeiro

Santiago

El desarrollo de una inteligencia artificial con ADN gallego, empezando por el idioma, es uno de los empeños del CiTIUS en particular y la Universidade de Santiago (USC) en general. Y en esa carrera hacia el futuro, la institución ha recibido ya, junto al Instituto da Lingua Galega, una aportación de 3,4 millones de euros del Gobierno para potenciar el gallego en la era digital. Ahora, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial confirma que habrá un nuevo apoyo a la USC para avanzar en el desarrollo de la IA en gallego.

Así se lo confirmó ayer la secretaria de Estado, María González Veracruz, a Senén Barro, director del CiTIUS, en un encuentro en Madrid, en el que quedó blindada la continuidad del proyecto.

Tras el éxito de la colaboración, la secretaria de Estado avanzó que habrá más financiación para el gallego, como ya se ha compartido con la Xunta de Galicia para que contribuya económicamente, del mismo modo que han hecho todas las comunidades autónomas con lengua propia.

Veracruz explicó que el Gobierno "está demostrando que es posible desarrollar modelos exitosos de inteligencia artificial en las lenguas oficiales, como el gallego, revalorizándolas social y económicamente, conservando nuestra riqueza lingüística y cultural e impulsando una industria alrededor de las tecnologías del lenguaje”.

Resultados exitosos

González Veracruz mantuvo una reunión de trabajo con Senén Barro, director del CiTIUS, el centro de investigación de la universidad compostelana que desarrolla tecnologías punteras de lenguaje y modelos de inteligencia artificial en lengua gallega.

Entre los resultados obtenidos tras casi tres años de trabajos destacan los corpus masivos en gallego y la creación de modelos de lenguaje abiertos y con un diseño responsable. Estos objetivos están alineados con la apuesta del Gobierno de España, a través del desarrollo de la familia de modelos de IA pública y soberana ALIA, para potenciar tecnologías del lenguaje para las lenguas del Estado.

Entrenamiento de la IA

Tras la valoración de los avances conseguidos, la secretaria de Estado subrayó la importancia que tiene para el Gobierno de España el apoyo a las lenguas oficiales como el gallego. “Responde a nuestros valores como Gobierno, ya que las lenguas son un pilar irrenunciable para la convivencia, la identidad y la historia de nuestro país”, dijo.

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El 95% de la inteligencia artificial en el mundo está entrenada en inglés, perjudicando gravemente a otras culturas y lenguas como la gallega, y aportando una visión parcial y sesgada del mundo bajo el prisma anglosajón. Este programa no solo hace posible la presencia del gallego en el entrenamiento de la inteligencia artificial, sino que evita su "extinción digital".

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