Verea acusa a Lestegás de «mentir» ao negar a perda de alugueiros na Coruña
O PSOE require medidas a curto prazo, como poñer en arrendamento a vivienda baleira
O líder da oposición no Pazo de Raxoi, o voceiro do PPdeG, Borja Verea, denunciou que o edil de Urbanismo, Iago Lestegás, mentiu nunha entrevista radiofónica negando a redución do mercado de alugueiro na Coruña unha vez aplicada a Lei de Vivenda no tocante ás zonas tensionadas.
Segundo o líder popular, citando datos do Observatorio da Vivenda, «na Coruña reduciuse de media un 50% das vivendas que estaban en alugueiro». Verea tamén lle afeou ao goberno local que critique «que se perdeu un ano por culpa da Xunta» cando «se presentou un corta e pega de Idealista», en referencia ao portal inmobiliario.
Vivenda baleira
Sobre a declaración de zona de mercado residencial tensionado tamén se pronunciou este luns o voceiro do Partido Socialista, Sindo Guinarte, que pediu ao executivo de Sanmartín que adopte tamén «medidas a curto prazo» e puxo enriba da mesa que «se mobilice vivenda baleira». Unha medida que se contempla, segundo explicou o concelleiro de Urbanismo entre os tres programas de medidas correctoras á declaración de zona tensionada.
Lestegás defendeu que para optimizar o «parque residencial existente» se botará man do «gravame ás vivendas baleiras», así coma da reclamación do «deber de rehabilitación» e que se seguirán incluíndo vivendas no Rexistro de Soares, creado no mandato socialista pero posto en marcha durante esta lexislatura.
