Contratos municipais
Verea comprométese a reducir o pago a provedores
Denuncia "mala praxe" polo atraso continuado nestes pagamentos por parte do goberno local
O líder do PP local, Borja Verea, advertiu este luns de que o Concello está a «financiarse a costa dos autónomos e das Pemes» debido ao atraso continuado no pago a provedores. Amosou unha gráfica na que se fixaba en 76 días o período medio de pago a provedores na capital de galicia, por riba das principais cidades e 20 puntos por riba da segundo cidade que máis tarda en pagar, Ourense.
O voceiro do PP comprometeuse a reducir este período medio de pago, «como interventor que son» e recalcando que «hai que actuar» en canto sexa alcalde. Borja Verea fixou o pagamento medio do seu posible mandato en 30 días, como marca a lei, no primeiro ano «e en menos de 20 días dende o segundo ano de mando».
«Cando un concello paga tan tarde, durante tanto tempo e durante tantos meses, o que está facendo na práctica é financiarse a costa dos demais», denunciou o líder do PP local. «Non falamos dun atraso puntual, falamos dunha tendencia», advertiu denunciando mala praxe por parte do goberno local.
