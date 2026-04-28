Contratos municipais

Verea comprométese a reducir o pago a provedores

Denuncia "mala praxe" polo atraso continuado nestes pagamentos por parte do goberno local

O voceiro do PP no Pazo de Raxoi, Borja Verea

O voceiro do PP no Pazo de Raxoi, Borja Verea / cedida

Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

O líder do PP local, Borja Verea, advertiu este luns de que o Concello está a «financiarse a costa dos autónomos e das Pemes» debido ao atraso continuado no pago a provedores. Amosou unha gráfica na que se fixaba en 76 días o período medio de pago a provedores na capital de galicia, por riba das principais cidades e 20 puntos por riba da segundo cidade que máis tarda en pagar, Ourense.

O voceiro do PP comprometeuse a reducir este período medio de pago, «como interventor que son» e recalcando que «hai que actuar» en canto sexa alcalde. Borja Verea fixou o pagamento medio do seu posible mandato en 30 días, como marca a lei, no primeiro ano «e en menos de 20 días dende o segundo ano de mando».

«Cando un concello paga tan tarde, durante tanto tempo e durante tantos meses, o que está facendo na práctica é financiarse a costa dos demais», denunciou o líder do PP local. «Non falamos dun atraso puntual, falamos dunha tendencia», advertiu denunciando mala praxe por parte do goberno local.

  1. El batallón de Lavacolla: 400 operarios trabajan contrarreloj en la nueva pista del aeropuerto de Santiago
  2. Galicia triunfa en Prime Video: Esta es la serie de ciencia ficción del momento rodada en Santiago
  3. Una fuerte granizada atrapa a varios conductores en el Alto do Faro de camino a Santiago: 'Nos cayó de sorpresa, veníamos con sol y todo cambió
  4. Andrés Suárez desvela su playa favorita en Galicia: 'Es la más hermosa que vi en toda mi vida
  5. El Camino de Santiago llega a Netflix con la película más taquillera de la historia de Italia
  6. El arte gallego conquista Nueva York: diez esculturas hechas en Galicia toman la emblemática Park Avenue
  7. Muere el empresario Rafael Rey Díaz, presidente del Grupo Distrisantiago
  8. ¿Por qué crece la población extranjera en Melide, Ordes, Santa Comba y Lalín?

Verea comprométese a reducir o pago a provedores

Verea acusa a Lestegás de «mentir» ao negar a perda de alugueiros na Coruña

Verea acusa a Lestegás de «mentir» ao negar a perda de alugueiros na Coruña

O castelo da Rocha Forte seguirá sen mantemento: a única oferta non pasa o filtro

O castelo da Rocha Forte seguirá sen mantemento: a única oferta non pasa o filtro

Alumnos del San Clemente de Santiago, primeros de FP en ganar un concurso internacional de captación de talento tecnológico

Las multas por saltarse semáforos en rojo en Santiago caen un 60 % desde 2019: ¿Dónde están los fotorrojos?

Las multas por saltarse semáforos en rojo en Santiago caen un 60 % desde 2019: ¿Dónde están los fotorrojos?

El Principal de Santiago acoge mañana ‘Familia Nijinska’, de VACAburra

El Principal de Santiago acoge mañana ‘Familia Nijinska’, de VACAburra

Santa Marta Segura estudia contratar seguridad privada ante el auge de “mochileros” en el tráfico de droga

