El techno conquista la cima de Santiago: el gran festival que aterriza en la Cidade da Cultura

"Hemos venido a jugar y lo hacemos con todo". Así se presenta en redes el festival de música electrónica que aterrizará este mes de junio en Santiago de Compostela.

Durante las noches del 5 y el 6 de junio, la Cidade da Cultura vibrará al ritmo de un cartel "de primer nivel mundial", encabezado por artista nacionales e internacionales. "Es un cartel que viene a revolucionarlo todo", aseguran desde el Wake Up Festival, que promete poner a Santiago en el mapa de la electrónica.

Así será el Wake Up Festival, dos noches de puro baile en la Cidade da Cultura

Con las fechas marcadas y las entradas a la venta, el Wake Up Festival lo tiene todo listo para inaugurar la temporada de festivales en Compostela. Y asegura que lo hará a lo grande, con referentes de la electrónica a nivel mundial.

Encabezando su cuarta edición estarán Ben Sims, Ben Klock y Dax J, así como Joris Voorn, que cerrará los platos fuertes en el plano internacional. Desde España, harán bailar al público Cristian Varela y Fátima Hajji, una "reina" del techno que se hará "con el control de uno de los escenarios del día 5" de junio.

Acompañándola en la escena principal, estarán artistas como Karras Martínez B2B Mury, Luxi Villar y Prada2000, con Universo Makina y Vendex para completar la noche. En el escenario de 360 grados, actuarán Alarico, Blasha & Allatt, el mencionado Klock y Laia B2B Shadow Hrym, que se sucederán bajo los focos junto a Marron y The Lady Machine.

El 6 de junio, será el turno de volver a "hacer historia" con Adiel, Andrés Campo y Anne en el punto central, donde también harán sonar su música los cabezas de cartel Ben Sims, Cristian Varela, Dax J y Joris Voorn. Al otro lado, sonarán los beats de Aerea Live, Biia, Bixbita y Future.666, con otros cuatro nombres que redondearán el espectáculo: Isma B, Lee Ann Roberts, Pawlowski y Muíños B2B Zero Delay.

En total, este festival del techno albergará en Santiago a cerca de una treintena de referentes del género de la electrónica, que tocarán desde las 18.00 horas hasta altas horas de la noche. Desde la organización esperan reunir a miles de asistentes, que podrán disfrutar de la música bajo la carpa y descansar, cuando los pies lo griten, en las zonas habilitadas para ello.

Un desembarco 'obligado' desde A Coruña

El Wake Up Festival de 2026 será una oportunidad única para los compostelanos que quieran disfrutar de los grooves de artistas del techno sin coger el coche. Y es que, hasta ahora, el festival celebraba sus ediciones anuales en A Coruña, desde donde se han visto obligados a trasladarse.

Así lo aseguraron en sus redes sociales, donde afirmaron que "A Coruña siempre será el lugar donde empezó todo" y donde siempre quisieron quedarse. Sin embargo, las dudas sobre el daño que el volumen de la música podría provocar en el parque de Bens a nivel medioambiental les ha llevado a escoger este año una nueva ubicación.

A pesar de que el entorno sea nuevo, los organizadores aseguran que la fiesta techno tendrá "la misma esencia" y la "misma energía". "Aunque cambiamos de ubicación, jamás de propósito", indican en su perfil de Instagram, en el que anunciaron hace poco la apertura de la venta de entradas.

Los tiques pueden adquirirse en la web del evento, por un precio que parte de los 29 euros para el acceso general de cada día. El backstage sube a los 59 y también se ofrecen bonos para los dos días desde un precio de 54 euros.