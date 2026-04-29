La camiseta viral de Fontiñas que arrasó en Santiago estrena nuevo diseño: "Es histórica"

Fue la camiseta más demandada en Santiago el año pasado y, para alegría de todos aquellos que no han logrado conseguirla, este 2026 regresa con un nuevo diseño.

Estamos haciendo referencia a las camisetas de las fiestas del barrio de Fontiñas, que el año pasado se convirtieron en un auténtico fenómeno viral.

El número 15707 -que se corresponde con el código postal del barrio compostelano-, vuelve a marcar una prenda que trascendió lo festivo para convertirse en la seña de identidad y el orgullo de todo un barrio.

Impulsada por la comisión joven que revitalizó las fiestas del barrio -que volvieron a celebrarse tras diez años-, la iniciativa situó estas camisetas entre las más buscadas de la ciudad.

El nuevo diseño de las camisetas de las fiestas de Fontiñas / @festadobarriodasfontinhas

Así son las nuevas camisetas de Fontiñas

Un número, el 15707; dos colores, rojo y blanco; y la frase, “Somos ben de barrio”. Esas son las claves de las nuevas camisetas de Fontiñas que pueden apreciarse en el post compartido por la comisión de fiestas en sus redes sociales.

Según ha desvelado la comisión, el diseño de la camiseta -al igual que el año pasado- vuelve a estar a cargo de Estela López. "Esta tía nunca defrauda!", explican.

Las nuevas camisetas estarán a la venta en las reuniones que la comisión tiene programadas en el Centro Sociocultural das Fontiñas el 29 de abril, de 18 a 21.00 horas, y el 9 de mayo, de 10.30 a 13.00 horas.

Con un precio de 15 euros, habrá existencias desde la talla S a la XXXL. También habrá tallas para niños de 3/4 a 11/12 años.

Según apuntan en redes sociales, próximamente se anunciarán nuevos puntos de venta ante las preguntas de algunos seguidores interesados.

Y es que, los comentarios tras desvelar el nuevo diseño en redes no han tardado en llegar.

Desde los que dicen que "non poden estar máis chulas" a los que las elevan "al outfit del verano" pasando por son "históricas" o están "chulísimas".

Un emblema

La nueva camiseta llega con la intención de repetir ese tirón y volver a convertirse en uno de los protagonistas -y prenda imprescindible- de las fiestas.

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Pero, más allá del diseño, la camiseta se ha convertido en un símbolo del renacer de unas celebraciones que, desde el año pasado, han recuperado fuerza gracias a la implicación vecinal y al empuje de la nueva generación.