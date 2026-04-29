A catedrática da USC Maite Flores, nova presidenta da Sociedade Española de Óptica
Sucede no cargo ao catedrático da Universidade de Salamanca Luis Plaja Rustein para dirixir a entidade durante os vindeiros tres anos, tras exercer ata o de agora como vicepresidenta
L.R.
A catedrática de Óptica da Universidade de Santiago, Maite Flores Arias, vén de ser nomeada presidenta da Sociedade Española de Óptica (Sedóptica) para os vindeiros tres anos, sucedendo no cargo ao catedrático da Universidade de Salamanca Luis Plaja Rustein, tras exercer ata o de agora como vicepresidenta da entidade. Recentemente concorreu ás eleccións ao reitorado da USC.
Ao longo da súa traxectoria profesional, Maite Flores foi presidenta da Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), delegada do reitor para o Ensino Medio e coordinadora do Stembach. Tamén dirixiu o Departamento de Física Aplicada e puxo en marcha o Instituto de Materiais da USC (iMATUS). Ademais, é coordinadora da instalación singular L2A2 (Laboratorio Láser para a Aceleración e outras Aplicacións), a segunda instalación de láser ultraintenso en España.
Flores Arias é membro de varias axencias de Calidade de Sistemas Universitarios: Castela e León (ACSYCYL), Andalucía (ACCUA), Galicia (ACSUG), Valencia (AVAP) e Aragón (ACPUA). Forma parte tamén dos comités de expertos de entidades nacionais como a Axencia Estatal de Investigación (AIE), a Axencia Nacional de Avaliación e Prospectiva (ANEP) e a Axencia Española de Certificación da Innovación (ACIE), entre outras. Ademais, é membro de entidades internacionais de investigación como o Consello Nacional de Ciencia e Tecnoloxía de México (CNACYCT) e o Centro Nacional de Ciencias de Polonia.
Leva publicado máis de 300 artigos científicos en revistas internacionais e comunicacións en congresos no campo da óptica e a fotónica, con máis de 160 comunicacións presentadas en conferencias nacionais e internacionais (25 delas por invitación). Conta con tres patentes, é cofundadora da empresa BFlow S.L. e é revisora de revistas da súa especialidade indexadas no JCR. Tamén é membro dos comités científicos de 16 congresos internacionais e catro nacionais. Organizou cinco escolas de verán (tres nacionais e dúas internacionais) e 14 congresos (10 internacionais e catro nacionais).
