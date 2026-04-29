El jefe de Inmunología del CHUS: "El mejor suplemento para reforzar el sistema inmunitario es una vida sana y sin estrés"

Aprovechando que hoy es el Día Internacional de la Inmunología, ¿cómo definiría esta especialidad?

Como muy transversal porque aunque no estamos de cara al paciente, colaboramos con muchísimas otras especialidades que sí lo están. Con pediatría, hematología, alergia, medicina interna, reumatología..., por lo que aunque no somos muy visibles, los inmunólogos siempre estamos colaborando en el diagnóstico, el seguimiento y la respuesta a los tratamientos de muchas enfermedades. Es la especialidad que explica la respuesta inmunitaria, su funcionamiento y peculiaridades. El inmunólogo es el que se encarga del sistema inmunitario.

En pocas palabras, ¿qué es el sistema inmunitario?

El sistema que defiende el organismo y los inmunólogos somos los que analizamos cómo es esa respuesta en el individuo. De ahí que la inmunología esté ocupando un papel central en la medicina actual, puesto que hemos visto que gran parte de patologías tienen un componente inmunitario muy alto. Se vio en la pandemia con el covid, se está viendo en alergias, en oncología..., si pensamos en dolencias muy prevalentes como diabetes, esclerosis múltiple, enfermedades inflamatorias intestinales, asma, ahí está la inmunología.

"Patologías muy prevalentes como las oncológicas, alergias, diabetes, esclerosis múltiple, enfermedades inflamatorias intestinales o asma, todas tienen un componente inmunológico" José Gómez-Rial — Jefe de Inmunología del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Tratamientos individualizados

¿La inmunoterapia es una forma de medicina personalizada?

Las principales terapias oncológicas tienen una base inmunitaria. Con la inmunoterapia estamos utilizando la respuesta inmunitaria del individuo como arma frente al tumor. Y ese es nuestro papel, entender el funcionamiento del sistema inmunitario de cada paciente para ofrecer una medicina personalizada, pasando del enfoque generalista de abordar enfermedades a tratar pacientes de forma individualizada. Antes por ejemplo con el asma siempre se aplicaban corticoides, pero hoy ya se trata en función de cada paciente.

¿El sistema inmunitario difiere según el sexo y la edad?

Desde luego. Con la edad se produce lo que se llama senescencia inmunitaria, la incidencia del cáncer aumenta con la edad porque el sistema inmune pierde efectividad y hay que ayudarle. Y, en cuanto a sexos, es obvio que las hormonas modulan mucho la respuesta inmunitaria. Hay mucha mayor incidencia en mujeres de enfermedades inmunitarias como el lupus, pero luego también dentro del mismo sexo hay diferente respuesta a las infecciones o a las vacunas porque cada paciente tiene su enfermedad y hay que estudiarlo de forma individualizada.

"La desinformación es muy dañina"

¿Qué opinión le merece la proliferación de recetas de refuerzo del sistema inmune?

El mejor suplemento para reforzar el sistema inmunitario a día de hoy en una persona que no está enferma es una vida sana, una alimentación sana y evitar el estrés. Si cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos nuestro sistema inmunitario, pero si la alimentación es mala, si bebes alcohol o fumas y piensas que vas a mejorar tu sistema inmunitario tomando un suplemento, estás muy equivocado. Lo que yo diría es que la gente no se deje engañar porque al final es un negocio y no existe ninguna evidencia científica de que un suplemento te vaya a reparar nada. Lo que hay es mucha desinformación, y es muy dañina y perjudicial.

El servicio en el CHUS lleva poco más de dos años. ¿Cuántas personas lo integran y qué balance realiza?

En total somos cinco técnicos y tres facultativos, y el balance es positivo. La primera decisión que tomamos como servicio fue preparar la acreditación como unidad formativa y por primera vez vamos a contar con un MIR este año porque creemos que es una forma natural de expansión. Cada vez somos más demandados, como con los CAR-T, que están siendo toda una revolución, pero el crecimiento del servicio debe ser ordenado. Y luego hemos podido optimizar procesos y disponer de una interlocución directa. En la hoja de ruta que me marqué cuando arrancamos quedan aún cosas, como la creación de una consulta de inmunología clínica, que sería la primera en toda Galicia y espero que sea una realidad porque aportará muchos beneficios poder tratar al paciente de forma directa.

Nuevos pasos con las terapias CAR-T

¿Qué papel juegan los inmunólogos en las terapias CAR-T?

El CAR-T al final es utilizar el propio sistema inmunitario del paciente, modificarlo genéticamente para utilizarlo como arma frente al tumor, con lo que la inmunología es clave. En el CHUS se está tratando con CAR-T a pacientes pediátricos y adultos, que son unas terapias muy costosas, y lo que se está buscando es poder hacer los llamados CAR-T académicos; es decir, que en vez de depender de una industria externa, podamos desarrollarlos en el Centro de Fabricación de Terapias Avanzadas de Santiago. Hay un grupo de gente trabajando en ello y con el que tenemos muy buena relación, con la idea de que esas células no tengan que viajar a ninguna empresa comercial, puesto que la sostenibilidad del sistema sanitario también es muy importante. Además, se ha visto que los CAR-T también sirven como freno autoinmunitario al lupus, no solo frente al cáncer.

¿Por qué quieren formar residentes?

Primero porque hacen falta especialistas, no solo en inmunoterapia, pero en nuestro caso, en la sanidad pública gallega seremos una decena, y hay tanta demanda en una especialidad que no deja de crecer, que quien entra como MIR al final se acaba quedando en el hospital. En nuestro caso, estamos encantados porque ya conocemos a nuestra residente, una bióloga que viene muy ilusionada, con mucha vocación de inmunóloga y estamos deseando iniciar la formación. Para nosotros, es una inversión de futuro.

¿Realizan labor investigadora?

La investigación va en nuestro ADN, no se puede ser un buen clínico si no se hace investigación. Los tres estamos muy volcados en la investigación y participamos en líneas multidisciplinares con otras especialidades muy relacionadas con nuestra actividad. La mejor forma de avanzar es investigar, contando con proyectos y ensayos clínicos que nos permitan ayudar a responder a las preguntas que se nos plantean en medicina.