Tres meses de duración

Comezan os traballos da nova fase de asfaltado en San Martiño de Aríns

As obras dan continuidade ás executadas en 2025 e completan a actuación sobre case 2,5 quilómetros de rúa

Un dos tramos de Aríns no que se están executando os traballos de asfaltado

Un dos tramos de Aríns no que se están executando os traballos de asfaltado

A rúa de San Martiño de Aríns, situada na parroquia do mesmo nome, está a ser obxecto de obras de rexeneración do pavimento asfáltico e de construción dunha senda peonil. Estes traballos, cunha duración prevista de tres meses, dan continuidade aos que se efectuaron en 2025 noutro tramo da mesma rúa. A obra que agora comeza conta cun orzamento de 322.512,48 euros IVE incluído.

Esta segunda fase da intervención en San Martiño de Aríns comprende o tramo situado entre a glorieta na rúa das Estrelas e a intersección do cruzamento con estradas locais. As obras abranguen un espazo de case 1.200 metros de lonxitude, e inclúen a construción dunha senda peonil nunha marxe co obxectivo de mellorar a seguridade xeral no tráfico de peóns e vehículos a motor. Ademais, as obras ampliarán a rede de abastecemento de auga que dá servizo ás vivendas da zona e a outros espazos de carácter urbanizable. 

Continuidade das obras anteriores

Esta actuación supón dar continuidade á anterior fase, que se estendeu noutros 1.170 metros de rúa dende o final da actual intervención ao cruzamento coa estrada AC-261. Aqueles traballos, que se adxudicaron en outubro de 2024, contaron cun orzamento de 347.720,85 euros.

Noticias relacionadas y más

Con esta nova intervención na área rural compostelá complétase a actuación integral sobre o conxunto da rúa de San Martiño de Aríns, que abrangue máis de 2 quilómetros de lonxitude e cun investimento conxunto de case 700.000 euros. A primeira fase estivo cofinanciada a través do POS 2023 da Deputación da Coruña, mentres que a segunda está asignada ao POS 2024 da mesma institución. 

  1. El batallón de Lavacolla: 400 operarios trabajan contrarreloj en la nueva pista del aeropuerto de Santiago
  2. Un brote de sarna noruega afecta a al menos una veintena de trabajadores sanitarios del Hospital Provincial de Conxo
  3. Dos estudiantes de Santiago logran la medalla de plata en la Olimpiada Española de Química
  4. Un paseo virtual por el barrio que transformará Santiago con 3.600 nuevas viviendas: 'Da continuidad al crecimiento de la ciudad
  5. El cierre del aeropuerto de Santiago por obras paraliza la economía de Lavacolla: 'El 80% de nuestro negocio depende de la terminal
  6. El joven que corre por Santiago limpiando los montes de basura: 'La gente me mira y se pregunta: ¿A dónde va ese loco?
  7. Diez claves del Ensanche Norte de Santiago: el barrio donde vivirá tanta gente como en Oroso o Negreira
  8. El techno conquista la cima de Santiago: el gran festival que aterriza en la Cidade da Cultura

Raxoi estuda recorrer a sentenza que obriga a revisar a saída do interventor municipal

La camiseta viral de Fontiñas que arrasó en Santiago estrena nuevo diseño: "Es histórica"

La camiseta viral de Fontiñas que arrasó en Santiago estrena nuevo diseño: "Es histórica"

La Policía Nacional de Santiago tendrá sede temporal en Santa Marta mientras se rehabilita la comisaría incendiada

La Policía Nacional de Santiago tendrá sede temporal en Santa Marta mientras se rehabilita la comisaría incendiada

A catedrática da USC Maite Flores, nova presidenta da Sociedade Española de Óptica

Las obras de Adif en la estación de A Coruña provocarán un corte total de los trenes con Santiago en verano

Las obras de Adif en la estación de A Coruña provocarán un corte total de los trenes con Santiago en verano

Máis de 280 escolares do Pío XII homenaxean o comercio tradicional de Santiago: "Dámoslle as grazas ás tendas por estar tanto tempo abertas"

Máis de 280 escolares do Pío XII homenaxean o comercio tradicional de Santiago: "Dámoslle as grazas ás tendas por estar tanto tempo abertas"

De picheleiro a picholeiro: la otra identidad de los santiagueses que viene de una ciudad construida para conducir el agua

De picheleiro a picholeiro: la otra identidad de los santiagueses que viene de una ciudad construida para conducir el agua
