Tres meses de duración
Comezan os traballos da nova fase de asfaltado en San Martiño de Aríns
As obras dan continuidade ás executadas en 2025 e completan a actuación sobre case 2,5 quilómetros de rúa
A rúa de San Martiño de Aríns, situada na parroquia do mesmo nome, está a ser obxecto de obras de rexeneración do pavimento asfáltico e de construción dunha senda peonil. Estes traballos, cunha duración prevista de tres meses, dan continuidade aos que se efectuaron en 2025 noutro tramo da mesma rúa. A obra que agora comeza conta cun orzamento de 322.512,48 euros IVE incluído.
Esta segunda fase da intervención en San Martiño de Aríns comprende o tramo situado entre a glorieta na rúa das Estrelas e a intersección do cruzamento con estradas locais. As obras abranguen un espazo de case 1.200 metros de lonxitude, e inclúen a construción dunha senda peonil nunha marxe co obxectivo de mellorar a seguridade xeral no tráfico de peóns e vehículos a motor. Ademais, as obras ampliarán a rede de abastecemento de auga que dá servizo ás vivendas da zona e a outros espazos de carácter urbanizable.
Continuidade das obras anteriores
Esta actuación supón dar continuidade á anterior fase, que se estendeu noutros 1.170 metros de rúa dende o final da actual intervención ao cruzamento coa estrada AC-261. Aqueles traballos, que se adxudicaron en outubro de 2024, contaron cun orzamento de 347.720,85 euros.
Con esta nova intervención na área rural compostelá complétase a actuación integral sobre o conxunto da rúa de San Martiño de Aríns, que abrangue máis de 2 quilómetros de lonxitude e cun investimento conxunto de case 700.000 euros. A primeira fase estivo cofinanciada a través do POS 2023 da Deputación da Coruña, mentres que a segunda está asignada ao POS 2024 da mesma institución.
