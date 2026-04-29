La contratación indefinida en Santiago triplica las cifras previas a la pandemia

El mercado laboral en Santiago presenta un panorama sustancialmente diferente al existente antes de la pandemia que apunta a una mayor estabilidad. Según los datos recogidos en el informe del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la capital gallega registró en 2025 una proporción de contratos indefinidos que multiplica por tres los que se firmaron en 2019. Si hace seis años en Compostela se habían rubricado 5.654 contratos en esta modalidad, el pasado ejercicio se cerró con un total de 14.575. El peso de esta modalidad sobre la cantidad total es mucho mayor, pasando de representar menos de uno de cada diez, el 8,4 %, hasta convertirse en casi tres de cada diez en el pasado ejercicio, el 28,9 %.

Este fenómeno se ha producido al mismo tiempo que la cantidad total registra una importante reducción. En 2019 se firmaron 67.212 nuevos contratos, mientras que el año pasado fueron 50.465. La caída se aprecia significativamente en la contratación temporal, que ha pasado de representar el 91,6 % en el año inmediatamente anterior a la expansión de la Covid-19 a quedar en un 71,1 % en 2025. En cifras absolutas son unos 25.000 menos, de 61.558 a 35.890. Por tanto, la caída del total no implica una pérdida equivalente de empleo, sino un cambio en la forma de contratar: menos rotación y más estabilidad.

La evolución del último año refleja la misma tendencia. Entre 2024 y 2025 se produjo una disminución del número total de contratos en Santiago y también descendieron ligeramente los indefinidos. Sin embargo, la contratación temporal cayó más, por lo que el peso relativo de los contratos indefinidos volvió a subir ligeramente. Es decir, aunque el mercado firmó menos contratos, la estructura siguió avanzando hacia una menor temporalidad.

En sintonía con el contexto gallego

El caso de Santiago va en sintonía con el contexto gallego. La comunidad vivió una transformación similar desde 2019: bajó el número total de contratos, se redujo la temporalidad y aumentó la contratación indefinida. En 2019 esta última modalidad representaba el 8,3 % del total y en 2025 alcanzó el 30,8 %, un crecimiento del 150 % en seis años que en Santiago fue incluso algo superior, en torno al 158 %. La capital, por tanto, sigue la misma tendencia general aunque mantiene una proporción de temporalidad ligeramente superior a la media.

La recopilación estadística del SEPE revela también un importante crecimiento en la afiliación a la Seguridad Social. Aunque en Santiago se firman menos contratos que antes de la pandemia, la ciudad tiene más personas cotizantes. En concreto, la capital pasó de contar con 65.361 afiliados en 2019 a 73.119 en 2025. Por lo tanto, desde antes de la pandemia se han ganado 7.758 afiliados, un aumento aproximado del 11,9 %. En términos interanuales también se registra un ligero repunte del 1,5 % respecto a 2024.

Peso de los servicios

Los datos sectoriales apuntan a que la contratación sigue muy vinculada a los servicios. Otros estudios estadísticos vienen mostrando que Santiago es el municipio gallego con mayor peso de este sector en su economía, lo que tiene consecuencias en las relaciones laborales. En 2025 destacaron especialmente los servicios de comidas y bebidas (líder con 7.543 contratos), el comercio, las actividades artísticas y de espectáculos, el alojamiento y la educación.

Por ocupaciones, siguen teniendo mucho peso los camareros (la profesión más contratada con 7.876, casi el doble que la siguiente), vendedores, personal de limpieza y otras profesiones asociadas al turismo y al comercio.

Indicadores socioeconómicos

El informe del SEPE también ofrece diferentes indicadores socioeconómicos. De los 50.465 contratos registrados en Santiago, 24.828 correspondieron a hombres y 25.637 a mujeres. Por edades, el grupo central sigue siendo el de 25 la 45 años, con 25.859 contratos, seguido de los menores de 25, con 12.351, y de los mayores de 45, con 12.255. En cuanto al tipo de jornada, hubo 27.045 contratos a tiempo completo, 19.931 a tiempo parcial y 3.489 fijos discontinuos.

Entre los denominados colectivos de atención prioritaria resultan significativos los descensos interanuales en las contrataciones de personas con discapacidad (-13,61 %) y de parados de larga duración (-24,29 %). A la vez, creció el número de contrataciones de personas extranjeras en un 12,47 %. El informe también muestra que el mercado laboral compostelano sigue teniendo retos pendientes que afectan a algunos de estos colectivos. El paro registrado bajó en 2025 respecto a 2024 anterior hasta cerrar el año con 3.485 personas desempleadas, pero continúa concentrándose especialmente entre las mujeres y entre los mayores de 45 años.

El mercado laboral compostelano, por lo tanto, parece haber evolucionado hacia una menor temporalidad y el establecimiento de vínculos más estables, una tendencia que convive con un tejido económico todavía muy dependiente de los servicios y con colectivos que siguen teniendo dificultades para salir del desempleo.