TEATRO
Funcións de entrada libre en Santiago, empeza a Mostra de Teatro Universitario de Galicia
"Cinzas", de Rodrigo García, representada polo grupo da aula de teatro da USC, primeira obra dun ciclo que chega ata maio
Unha obra chamada "Cinzas", de Rodrigo García, representada polo grupo da aula de teatro da USC, o pasado luns en Santiago ven de poñer en marcha a 26ª Mostra de Teatro Universitario de Galicia. Ese espectáculo conta cun elenco formado por Lara Pouso, Helena Salgueiro, Miguel Gendre, Breogán Martínez, Alba López e Julia Ammerman. O espazo escénico é cousa de Roberto Salgueiro, director desa unidade escénica formativa da Universidade de Santiago.
Programa
Hai previstas ata nove obras neste festival da USC que é gratuito e ten apoio do Centro Dramático Galego (CDG) e da Deputación da Coruña.
Organizada pola a aula de teatro da USC, é unha actividade incluída dentro da programación da Primavera Cultural e está financiada co convenio que desenvolven a USC e a Deputación da Coruña. A entrada é de balde nestas citas previo paso pola billeteira ás 20:30 horas na sala de teatro Roberto Vidal Bolaño (Campus Vida), e ás 18:30 h, no Salón Teatro.
Maio
E onte martes, ás 21:00 h., foi a quenda da compañía de teatro do campus de Lugo representará "Do marabilloso mundo dos animais, os cordeiros", de Daniel Verones.
E a aula do campus de Ourense da Universidade de Vigo representou "Insurección" o vindeiro luns, 4 de maio, ás 20:30 h no Salón Teatro (S. T.). A dramaturxia é de Fernando Dacosta e está inspirada en "Rebelión na granxa", de George Orwell.
Xa o martes 5 de maio, ás 20:30 horas no S. T. a compañía da USC El Enredo representará "Catarse", de Andrew F. Pardo e Noelia Miguéns.
A aula teatral da Universidade da Coruña fará "Encrobas 77: a precuela", de Helena Salgueiro, o mércores 6 de maio, ás 20:30 h. no Salón Teatro.
"Jin Jiyan Azadi", unha creación colectiva da compañía Comuna de Teatro, parte do curso de iniciación ao teatro da USC, será representada o xoves 7 de maio, ás 20:30 horas no S. T. E nese mesmo espazo, o luns 11 de maio, ás 20:30 horas, a compañía LaBarata da USC ofrecerá unha creación colectiva chamada Ananmese: 3ª fase.
E a aula escénica da Universidade de Vigo representará "Macbett", de Eugène Ionesco, o próximo martes 12 de maio (21 h.) na sala Roberto Vidal Bolaño.
E tamén no debandito escenario, "Irmás", de Pascal Rambert, será a peza coa que a aula de teatro da USC peche esta mostra o mércores 13 de maio, ás 21:00 h., con entrada libre como en cada cita.
