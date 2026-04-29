De picheleiro a picholeiro: la otra identidad de los santiagueses que viene de una ciudad construida para conducir el agua

Una de las palabras más utilizadas para referirse a los habitantes de Santiago es la de picheleiro. Este sustantivo aceptado por la Real Academia Galega (RAG), se debe al gremio que artesanalmente realizaba picheles -unos vasos fabricados normalmente con estaño- en las calles de la Compostela medieval del siglo XV, cuando esta industria experimentó un gran auge en Galicia.

Un pichel de estaño como los que se fabricaban artesanalmente en el Santiago medieval del siglo XV / Wikipedia

Hace ahora un año, en un reportaje elaborado por este diario titulado "¿Por qué a los santiagueses se les llama picheleiros?", el coordinador del Seminario de Lexicografía de la RAG, Manuel González, detallaba que existen bastantes documentos de la época en los que mencionan este vocablo: “La palabra picheleiro es bastante antigua en el gallego. Ya en la época medieval el nombre de picheleiro aparece documentada, incluso bastantes personas del S. XV tenían el mote de picheleiro dada la profesión que ejercían”, explicó.

Desde entonces, han pasado varios siglos en los que esta manera de llamar a los compostelanos se ha ido arraigando cada más, pero que en muchas ocasiones se suele confundir con picholeiro, otra denominación posible para los habitantes de una ciudad construida para conducir el agua.

Rúa do Val de Deus, en la zona vieja de Santiago, en la que se pueden ver diferentes desagües anclados a las paredes para conducir el agua hacia el suelo / Antonio Hernández

Distinguir picheleiro de picholeiro

En una publicación realizada por la Asociación Cívica, Cultural e Gastronómica Distrito Altamira en sus redes sociales, la organización expresa su deseo de que quizás, "haxa que empezar a distinguir dúas lecturas dun mesmo nome". Por ello, desde Distrito Altamira recuerdan que además de picheleiro, asociado al antiguo oficio artesanal, existe otra lectura posible y profundamente vinculada a la vida urbana de la ciudad.

Hablamos de la palabra picholeiro, que viene de picho. Nombre con el que en gallego se denomina a un caño por el que sale agua y que en Santiago, están presentes en diferentes formas por toda la zona monumental. Fuentes, canales, bajantes, bocas de piedra e incluso las gárgolas -cuya restauración en el Hostal dos Reis Católicos ha generado un debate por la instalación de grandes tubos de desagüe adicionales- , hacen que desde hace cientos de años se utilice este sustantivo para denominar a los habitantes de una ciudad donde el agua habla por la piedra.

Una de las gárgolas del Hostal do Reis Católicos después de la polémica restauración / Apatrigal

Recuperar parte de la memoria histórica de Santiago

Por este motivo, desde Distrito Altamira y con el objetivo de recuperar parte de la memoria histórica Santiago, piden diferenciar los dos nombres para rescatar la palabra picholeiro como persona que vive en Compostela, también conocida por la ciudad de los pichos.