Máis de 280 escolares do Pío XII homenaxean o comercio histórico de Santiago: "Dámoslle as grazas ás tendas por estar tanto tempo abertas"

Acompañados polo profesorado, percorreron este mércores a zona vella para entregar caixas con contos, ilustracións e mensaxes de agradecemento aos establecementos

A alcaldesa de Santiago recibiu este mércores aos escolares do Pío XII implicados nun proxecto sobre a importancia do comercio tradicional no casco histórico / Jesús Prieto

Lorena Rey

Santiago

Máis de 280 nenos e nenas de educación infantil (3, 4 e 5 anos) e de 1º e 2º de primaria do CEIP Pío XII converteron este mércores a Praza do Obradoiro nun escenario cheo de mensaxes de agradecemento e creatividade, nunha emotiva homenaxe ao comercio tradicional do casco histórico de Santiago.

Acompañados polo profesorado e mestres en prácticas que xa non forman parte do centro, o alumnado foi recibido pola alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, xunto con membros da corporación municipal, para presentarlles o seu proxecto educativo.

A iniciativa consistiu na elaboración de caixas decoradas polos propios nenos e nenas, que incluían un conto inspirado nunha fábula tradicional galega, ilustracións realizadas por eles mesmos e mensaxes de agradecemento dirixidas aos comerciantes polo seu labor e pola súa contribución á vida diaria do casco histórico. Ao unísono, o alumnado coreou o lema da actividade: “Grazas por estar!”.

Escolares de educación infantil e primaria do CEIP Pío XII na homenaxe ao comercio local de Santaigo. / Jesús Prieto

Jesús Prieto

Teresa Neira, coordinadora da iniciativa: “Se algún comercio sente que non recibiu o seu agasallo, volveremos”

Segundo explicou a mestra Teresa Neira, coordinadora do proxecto en colaboración co Departamento de Educación do Concello de Santiago, a proposta tiña un obxectivo triplo: visibilizar que “Santiago está cheo de nenos e nenas”, celebrar o Día do Libro e fortalecer o vínculo entre infancia, cidade e comercio local.

“Son tres aulas por nivel, de tres anos a segundo de primaria. Cada aula preparou cinco caixas e imos visitar unhas 80 tendas”, explicou Neira. Os percorridos foron organizados previamente traballando con mapas do casco histórico facilitados polo Concello, marcando as rutas por grupos: os de tres anos pola rúa do Vilar, os de catro pola rúa Nova, os de cinco pola Calderería e os de seis pola Algalia e a zona da Praza de Abastos.

Algunhas tendas estaban avisadas, mentres que outras foron sorprendidas pola visita do alumnado. “Se algún comercio sente que non recibiu o seu agasallo, volveremos”, engadiu a docente.

Durante o acto, a alcaldesa agradeceu a iniciativa e convidou aos escolares a visitar o Pazo de Raxoi unha vez rematen as obras. Tamén lles contou un conto centrado no valor das persoas que sosteñen o comercio de proximidade.

Sanmartín e membros da corporación municial recibiron caixas preparadas no Pío XII en apoio ás e aos comerciantes. / Jesús Prieto

Sanmartín, tras presentar aos concelleiros Gonzalo Muíño, Marta Abal, Olaya Otero, María Rozas e Mercedes Rosón, subliñou a importancia de “coidar os pequenos comercios”. Cada membro da corporación recibiu unha das caixas, que incluían unha mensaxe na tapa interior: “O CEIP Pío XII apoia o pequeno comercio e agradécelle que manteña vivo o casco histórico”, xunto cun pergamiño co conto e unha ilustración do alumnado.

A pequena Laia Ropero, de cinco anos e neta dunha comerciante do casco histórico, destacou o entusiasmo pola actividade: “Gustoume moito estar no Obradoiro con todos os compañeiros”. Xunto a ela, Roi Negreira resumiu o espírito da iniciativa: “Ímoslles dar as grazas ás tendas por estar tanto tempo abertas cun regalo”, mentres que Alonso engadiu: “Dámoslles as grazas por manter o casco histórico vivo”. Os tres coincidiron en que adoitan mercar en librarías como Couceiro e Cronopios.

