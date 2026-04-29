Máis de 280 escolares do Pío XII homenaxean o comercio histórico de Santiago: "Dámoslle as grazas ás tendas por estar tanto tempo abertas"
Acompañados polo profesorado, percorreron este mércores a zona vella para entregar caixas con contos, ilustracións e mensaxes de agradecemento aos establecementos
Máis de 280 nenos e nenas de educación infantil (3, 4 e 5 anos) e de 1º e 2º de primaria do CEIP Pío XII converteron este mércores a Praza do Obradoiro nun escenario cheo de mensaxes de agradecemento e creatividade, nunha emotiva homenaxe ao comercio tradicional do casco histórico de Santiago.
Acompañados polo profesorado e mestres en prácticas que xa non forman parte do centro, o alumnado foi recibido pola alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, xunto con membros da corporación municipal, para presentarlles o seu proxecto educativo.
A iniciativa consistiu na elaboración de caixas decoradas polos propios nenos e nenas, que incluían un conto inspirado nunha fábula tradicional galega, ilustracións realizadas por eles mesmos e mensaxes de agradecemento dirixidas aos comerciantes polo seu labor e pola súa contribución á vida diaria do casco histórico. Ao unísono, o alumnado coreou o lema da actividade: “Grazas por estar!”.
Teresa Neira, coordinadora da iniciativa: “Se algún comercio sente que non recibiu o seu agasallo, volveremos”
Segundo explicou a mestra Teresa Neira, coordinadora do proxecto en colaboración co Departamento de Educación do Concello de Santiago, a proposta tiña un obxectivo triplo: visibilizar que “Santiago está cheo de nenos e nenas”, celebrar o Día do Libro e fortalecer o vínculo entre infancia, cidade e comercio local.
“Son tres aulas por nivel, de tres anos a segundo de primaria. Cada aula preparou cinco caixas e imos visitar unhas 80 tendas”, explicou Neira. Os percorridos foron organizados previamente traballando con mapas do casco histórico facilitados polo Concello, marcando as rutas por grupos: os de tres anos pola rúa do Vilar, os de catro pola rúa Nova, os de cinco pola Calderería e os de seis pola Algalia e a zona da Praza de Abastos.
Algunhas tendas estaban avisadas, mentres que outras foron sorprendidas pola visita do alumnado. “Se algún comercio sente que non recibiu o seu agasallo, volveremos”, engadiu a docente.
Durante o acto, a alcaldesa agradeceu a iniciativa e convidou aos escolares a visitar o Pazo de Raxoi unha vez rematen as obras. Tamén lles contou un conto centrado no valor das persoas que sosteñen o comercio de proximidade.
Sanmartín, tras presentar aos concelleiros Gonzalo Muíño, Marta Abal, Olaya Otero, María Rozas e Mercedes Rosón, subliñou a importancia de “coidar os pequenos comercios”. Cada membro da corporación recibiu unha das caixas, que incluían unha mensaxe na tapa interior: “O CEIP Pío XII apoia o pequeno comercio e agradécelle que manteña vivo o casco histórico”, xunto cun pergamiño co conto e unha ilustración do alumnado.
A pequena Laia Ropero, de cinco anos e neta dunha comerciante do casco histórico, destacou o entusiasmo pola actividade: “Gustoume moito estar no Obradoiro con todos os compañeiros”. Xunto a ela, Roi Negreira resumiu o espírito da iniciativa: “Ímoslles dar as grazas ás tendas por estar tanto tempo abertas cun regalo”, mentres que Alonso engadiu: “Dámoslles as grazas por manter o casco histórico vivo”. Os tres coincidiron en que adoitan mercar en librarías como Couceiro e Cronopios.
- El batallón de Lavacolla: 400 operarios trabajan contrarreloj en la nueva pista del aeropuerto de Santiago
- Un brote de sarna noruega afecta a al menos una veintena de trabajadores sanitarios del Hospital Provincial de Conxo
- Dos estudiantes de Santiago logran la medalla de plata en la Olimpiada Española de Química
- Un paseo virtual por el barrio que transformará Santiago con 3.600 nuevas viviendas: 'Da continuidad al crecimiento de la ciudad
- El cierre del aeropuerto de Santiago por obras paraliza la economía de Lavacolla: 'El 80% de nuestro negocio depende de la terminal
- El joven que corre por Santiago limpiando los montes de basura: 'La gente me mira y se pregunta: ¿A dónde va ese loco?
- Diez claves del Ensanche Norte de Santiago: el barrio donde vivirá tanta gente como en Oroso o Negreira
- Galicia triunfa en Prime Video: Esta es la serie de ciencia ficción del momento rodada en Santiago