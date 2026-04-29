El nuevo 'true crime' de Carles Porta reconstruye el crimen de una peregrina del Camino de Santiago

«Miles de peregrinos recorren cada año el Camino de Santiago. Buscan algo o intentan dejar algo atrás. Es el caso de Denise. Una norteamericana dispuesta a hacer un cambio de vida. Durante semanas, conoce a personas con las que camina, conversa y confía, porque, en el Camino, confiar es casi una norma. Pero no todos son peregrinos, ni todos están de paso». Con estas palabras, Carles Porta nos presenta Peregrina, true crime con el que regresa el próximo 14 de mayo a Movistar Plus+.

En él, Porta aborda la desaparición y asesinato de Denise Pikka Thiem, una peregrina estadounidense que realizaba el Camino de Santiago y cuyo rastro se perdió el 5 de abril de 2015 en las inmediaciones de la localidad leonesa de Astorga.

Su caso activó una investigación policial marcada por las incógnitas, la presión social y una creciente repercusión internacional —agravada tras la intervención del senador estadounidense John McCain, que ofreció la colaboración del FBI— que, ahora, Movistar Plus+ destripa a través de material de archivo inédito, testimonios policiales, periodísticos, judiciales y personales con los que se reconstruyen los distintos frentes de una historia que conmocionó a la comunidad local y al entorno del Camino de Santiago.

Tras el estreno de Peregrina, la nueva temporada de true crime de Carles Porta continuará el 4 de junio con ¡Mátalo ya! —episodio que se centrará en el apuñalamiento que Juan Martínez sufrió en Almansa (Albacete) el pasado 2017— y finalizará el 2 de julio con El plan de las gemelas, que acercará un crimen planificado a través de mensajes de móvil.