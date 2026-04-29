Las obras de Adif en la estación de A Coruña provocarán un corte total de los trenes con Santiago en verano

Las obras que Adif está llevando a cabo en la nueva terminal de A Coruña van a provocar un corte total de trenes con Santiago durante este verano. En un comunicado enviado por Renfe a los medios este miércoles avisa que, a partir del próximo 5 de junio, establecerá un plan alternativo para desplazar a los usuarios por carretera.

Durante esta actuación, que estará dividida en varias fases, se verán modificados de distinta manera los servicios de las líneas de Media Distancia y Regionales que conectan A Coruña con Santiago de Compostela, Vigo, Ourense, Ferrol y Lugo, así como los trenes AVE y Avlo en la conexión con Madrid.

Un tren regional con destino Vigo sale de la estación Intermodal de Santiago / Jesús Prieto

Primera fase

Durante la primera fase de estas obras, comprendida entre el 5 y el 25 de junio, las limitaciones de capacidad operativa de la estación coruñesa afectarán a los trenes regionales A Coruña-Vigo Guixar y los trenes de Media Distancia A Coruña-Lugo y A Coruña-Ferrol, los cuales realizarán transbordo por carretera hasta Santiago y Betanzos en ambos sentidos.

Además, y por necesidades de rotación de material, el último tren Madrid-A Coruña del día 25 de junio (Avlo 4597) también realizará por carretera el tramo Santiago-A Coruña.

Segunda fase

La segunda fase de los trabajos de Adif en la estación de A Coruña se prolongarán desde el 26 de junio hasta el 10 de julio. Durante este periodo de quince días, Renfe tendrá que interrumpir totalmente la circulación de trenes con la ciudad herculina y facilitará la movilidad de los viajeros con una programación de trayectos por carretera.

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Al igual que en la fase anterior y por necesidades operativas de situación de material rodante, los primeros servicios de la mañana del 11 de julio también podrán verse modificados.