El policía gallego que escribe novelas, Fernando Hernández González, presenta en Santiago y Pontevedra "Conmigo muere tu secreto"

Fernando Hernández González, oficial de la Policía Local en O Barco de Valdeorras (Ourense) desde el año 1995, ha presentado en Santiago su nueva novela "Conmigo muere tu secreto" (Letrame Editorial, dedicada a la autopublicación) durante un acto celebrado este martes por la tarde en la librería Follas Novas.

Y este jueves 30 de abril, de 11 h. a 14 horas y de 17 h. a 21 horas, en el Espazo Lector Nobel de Pontevedra, Fernando Hernández González presenta esa novela cuya trama discurre por varios enclaves gallegos.

Intriga con trama en Galicia

Fernando Hernández González, que tiene el grado de Criminología por la Universidad de Salamanca aborda en esta tercera novela una trama centrada en Antonio Gómez, un personaje que durante su confinamiento en una residencia de ancianos, confiesa el secreto que oprime su conciencia desde en 1991 su hija Elena anunciase su compromiso con Marcos, un joven traumatólogo del Hospital de Santiago.

A lo largo de las 302 páginas de "Conmigo muere tu secreto" propone un viaje narrativo entre dos líneas temporales (finales de los años 50 y el citado año 1991), "y los secretos del pasado emergen para condicionar el presente", detallan en la nota promocional.

A través de escenarios reconocibles de Galicia, la historia de "Conmigo muere tu secreto" busca "tejer una trama de suspense dirigida a público adulto, en la que la memoria, el paso del tiempo y los silencios ocultos juegan un papel clave", añaden.

Fernando Hernández González, autor de Monforte de Lemos inició su carrera narrativa en 2015 al publicar la novela "Juguetes de lo desconocido", autoeditada a través de Mundopalabras.

Precedentes

"En mi segunda incursión en el mundo de la creación literaria publiqué el capítulo "Fotogramas de una vida"», dentro del recopilatorio "Testimonio de vida. Ejemplo de dignidad", creado por Abel Veiga Copo y editado por Teófilo Ediciones en 2018 e incluido, también, en la colección "Relatos en 70 mm", antología publicada por Ediciones Sendero en 2019", señala el autor por email a EL CORREO GALLEGO.

El siguiente paso de este autor monfortino en el mundo de las letras llegó en marzo de 2020 con una novela llamada "Gotas de esperanza", también autoeditada, en este caso a través de Rubric.

Varios relatos destacados

Y más allá de esos libros, el relato corto de Fernando Hernández González "El pequeño Jaime" fue incluido en 2023 en la recopilación de los 50 mejores relatos del II Certamen Nacional de microrrelato con Perspectiva de Género, convocado por la revista cultural "Los Ojos del Júcar".

Además, un texto titulado "Colores de una vida", aparece en la recopilación de 2023 con los mejores microrrelatos presentados al Certamen de Microrrelatos de la editorial Rubric.

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Y en este mismo 2026, un escrito suyo llamado "Y todo por unas setas", fue galardonado con una mención honorífica en el premio Relato Vivo 2026.