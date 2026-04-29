La Policía Nacional de Santiago tendrá sede temporal en Santa Marta mientras se rehabilita la comisaría incendiada

La Policía Nacional contará con una sede temporal en el barrio de Santa Marta mientras se prolongan las obras de rehabilitación de la comisaría de Santiago afectada por el incendio del pasado mes de febrero. Según ha podido saber este diario, el espacio elegido es un bajo comercial de grandes dimensiones situado en la zona de Santa Marta de Arriba, en las inmediaciones del aparcamiento disuasorio del Hospital Clínico, que permitirá centralizar buena parte de la actividad policial en un único punto tras meses de provisionalidad y dispersión de servicios.

Esta opción ha sido ya confirmada públicamente por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quien avanzó la existencia de una solución para la comisaría compostelana durante una intervención en Radio Galicia. Blanco destacó que se trata de un paso importante para normalizar la situación de la Policía Nacional en la ciudad, aunque precisó que todavía quedan aspectos por concretar antes de que el traslado pueda hacerse efectivo.

Entre ellos, la formalización del acuerdo de alquiler del inmueble, ya que se trata de una propiedad privada, y la comprobación de que el local cumple con los requisitos técnicos exigidos para albergar dependencias policiales. Fuentes del cuerpo indican que en estos momentos se están realizando evaluaciones para verificar que el espacio reúne las condiciones necesarias en materia de seguridad, comunicaciones y protección de datos, elementos imprescindibles para garantizar el correcto funcionamiento de una comisaría.

La habilitación de este nuevo espacio permitirá reorganizar servicios clave de atención al ciudadano, como la expedición de DNI o la tramitación de denuncias, que actualmente se prestan en condiciones provisionales y con importantes limitaciones. En la actualidad, más de 200 efectivos trabajan en el edificio auxiliar de la rúa Rodrigo de Padrón, donde se han concentrado la mayoría de unidades tras el incendio, lo que ha provocado situaciones de saturación tanto en el interior como en la atención al público.

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La previsión es que este proceso avance en los próximos días. La solución de Santa Marta llega después de más de dos meses de gestiones y propuestas fallidas, en las que se analizaron distintos inmuebles sin que ninguno llegase a concretarse hasta ahora, y supone el primer avance firme hacia una reorganización estable mientras duren las obras de rehabilitación de la comisaría incendiada.