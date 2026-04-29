Persoal municipal
O PP critica que Sanmartín "apartou a un interventor incómodo" pola sentenza que obriga a revisar a súa saída
O fallo do TSXG ordena retomar o procedemento polo que se acordou non prorrogar a continuidade do funcionario no seu posto
O concelleiro do Partido Popular de Santiago, José Ramón de la Fuente, asegurou este mércores que a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sobre a denegación da prórroga do anterior interventor municipal "confirma plenamente as dúbidas e advertencias que o PP xa expresou no ano 2024 sobre a actuación do goberno de Goretti Sanmartín neste asunto". O fallo xudicial obriga a retomar o procedemento polo que Raxoi acordou non prolongar a continuidade do funcionario no seu posto por un defecto de forma debido á ausencia dun informe e aínda cabe recurso sobre o mesmo.
De la Fuente lembrou que os populares xa denunciaron no seu momento a "gravidade institucional" dunha decisión que consideraban "profundamente política", ao entender que detrás da negativa a permitir a continuidade do interventor podía existir "un intento de apartar unha figura incómoda para Goretti Sanmartín polo exercicio independente das súas funcións de control e fiscalización económica". "O tempo acabou poñendo as cousas no seu sitio. O que o goberno de BNG e CA intentou presentar como unha decisión puramente organizativa remata agora cunha sentenza do TSXG que anula o procedemento seguido polo Concello por prescindir do procedemento legalmente establecido", afirmou.
"Afecta ás garantías e á transparencia"
O edil subliñou que o alto tribunal "deixa claro que o executivo local adoptou a decisión sen contar cun informe preceptivo da área de Recursos Humanos", un defecto que obriga a retrotraer todo o expediente ao momento da solicitude da prórroga. "Estamos falando da figura encargada do control económico, financeiro e orzamentario do Concello. Non é unha cuestión menor nin un simple trámite administrativo. É unha cuestión que afecta directamente ás garantías, á transparencia e ao correcto funcionamento institucional do Concello de Santiago", sinalou.
Neste sentido, De la Fuente criticou que o goberno de Goretti Sanmartín tratase de xustificar a súa decisión falando da procura dun perfil "máis moderno" ou "máis proclive aos cambios organizativos", asegurando que "o problema nunca foi a modernización nin a dixitalización da administración". "O verdadeiro problema era que existía un interventor que exercía a súa función con independencia, realizando informes e reparos incómodos para o goberno de Goretti Sanmartín. E iso é precisamente o que un goberno democrático debería respectar e protexer, non apartar", asegurou.
O concelleiro engadiu que este caso reflexa unha "crecente politización" da estrutura municipal e reclamou ao goberno local "máxima transparencia" sobre os pasos que vai dar agora o Concello tras o pronunciamento do alto tribunal galego.
