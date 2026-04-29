MÚSICA
Triunfo de Juan D. Jover con Víctor Manuel Vilariño, de Santiago, finalista
Pedro Villarroel González, de Vigo, tamén estivo preto de gañar nesta gala no Teatro Principal
Juan Daniel Jover Piqueres (Valencia) rematouo pasado domingo en Santiago como gañador do IV Concurso de Dirección da Banda de Música Municipal, onde Víctor Manuel Vilariño Salgado (Santiago, 1987; e moi achegado a Vila de Cruces) e Pedro Villarroel González (de Vigo), foron finalistas.
Premio
Jover Piqueres, quen recibiu o diploma acreditativo da man da alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, acompañada polo director da banda, David Fiuza, será o director convidado da Banda Municipal na próxima tempada, 2026-2027.
Nun concurso celebrado no Teatro Principal, o programa contou con obras de Frank Cogollos (" Galicia, onde o mar comeza", estrea absoluta), Francisco José Villaescusa ("Lucus Augusti", outra estrea), Juan Núñez Seoane ("Camiño dos arrieiros, tamén primicia"), León Durán "(Ao xeito de foliada"), Óscar Musso ("Sons da Terr"a) e Alejandro Piñeiro ("Rafael e Chuna").
Talento
Este certame quere abrir unha xanela para os novos talentos da dirección que deste xeito teñen a oportunidade de traballar nun repertorio de estrea absoluta, «abrindo horizontes e coñecendo de primeira man ós compositores nun diálogo aberto entre creadores e intérpretes entran en sintonía, a través da música galega, do noso folclore e da nosa cultura mais contemporánea», sinalan desde a organización.
Feita no Principal con entrada de balde, a final desta cuarta edición do Concurso de Dirección da Banda de Música Municipal de Santiago, é parte da programación de primavera de Compostela Cultura, ciclo que promove o Concello compostelán.
