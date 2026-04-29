MÚSICA

Triunfo de Juan D. Jover con Víctor Manuel Vilariño, de Santiago, finalista

Pedro Villarroel González, de Vigo, tamén estivo preto de gañar nesta gala no Teatro Principal

A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, e Juan Daniel Jover. / Cedida

Juan Daniel Jover Piqueres (Valencia) rematouo pasado domingo en Santiago como gañador do IV Concurso de Dirección da Banda de Música Municipal, onde Víctor Manuel Vilariño Salgado (Santiago, 1987; e moi achegado a Vila de Cruces) e Pedro Villarroel González (de Vigo), foron finalistas.

Jover Piqueres, quen recibiu o diploma acreditativo da man da alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, acompañada polo director da banda, David Fiuza, será o director convidado da Banda Municipal na próxima tempada, 2026-2027.

Nun concurso celebrado no Teatro Principal, o programa contou con obras de Frank Cogollos (" Galicia, onde o mar comeza", estrea absoluta), Francisco José Villaescusa ("Lucus Augusti", outra estrea), Juan Núñez Seoane ("Camiño dos arrieiros, tamén primicia"), León Durán "(Ao xeito de foliada"), Óscar Musso ("Sons da Terr"a) e Alejandro Piñeiro ("Rafael e Chuna").

Este certame quere abrir unha xanela para os novos talentos da dirección que deste xeito teñen a oportunidade de traballar nun repertorio de estrea absoluta, «abrindo horizontes e coñecendo de primeira man ós compositores nun diálogo aberto entre creadores e intérpretes entran en sintonía, a través da música galega, do noso folclore e da nosa cultura mais contemporánea», sinalan desde a organización.

Noticias relacionadas

Al centro, David Fiuza, ante la banda. / Cedida

Feita no Principal con entrada de balde, a final desta cuarta edición do Concurso de Dirección da Banda de Música Municipal de Santiago, é parte da programación de primavera de Compostela Cultura, ciclo que promove o Concello compostelán.

  1. El batallón de Lavacolla: 400 operarios trabajan contrarreloj en la nueva pista del aeropuerto de Santiago
  2. Un brote de sarna noruega afecta a al menos una veintena de trabajadores sanitarios del Hospital Provincial de Conxo
  3. Dos estudiantes de Santiago logran la medalla de plata en la Olimpiada Española de Química
  4. Un paseo virtual por el barrio que transformará Santiago con 3.600 nuevas viviendas: 'Da continuidad al crecimiento de la ciudad
  5. El cierre del aeropuerto de Santiago por obras paraliza la economía de Lavacolla: 'El 80% de nuestro negocio depende de la terminal
  6. El joven que corre por Santiago limpiando los montes de basura: 'La gente me mira y se pregunta: ¿A dónde va ese loco?
  7. Diez claves del Ensanche Norte de Santiago: el barrio donde vivirá tanta gente como en Oroso o Negreira
  8. Galicia triunfa en Prime Video: Esta es la serie de ciencia ficción del momento rodada en Santiago

Camareros, comerciales y limpiadores: los empleos con más demanda en Santiago

La USC constata que «no hay solución» ante la pérdida de contratos Ramón y Cajal

La USC constata que «no hay solución» ante la pérdida de contratos Ramón y Cajal

Mallou se moviliza ante las primeras cartas de expropiación para el nuevo barrio de Santiago: "Ofrecen unha miseria"

Mallou se moviliza ante las primeras cartas de expropiación para el nuevo barrio de Santiago: "Ofrecen unha miseria"

Santiago regresa a Netflix con el estreno de ‘Buen Camino’, la película más taquillera de la historia de Italia

Santiago regresa a Netflix con el estreno de ‘Buen Camino’, la película más taquillera de la historia de Italia

El jefe de Inmunología del CHUS: "El mejor suplemento para reforzar el sistema inmunitario es una vida sana y sin estrés"

El jefe de Inmunología del CHUS: "El mejor suplemento para reforzar el sistema inmunitario es una vida sana y sin estrés"

La Policía Nacional defiende su actuación contra el trapicheo en Santa Marta: “No basta con saberlo, hay que demostrarlo"

La Universidad de Santiago recibirá más financiación estatal para impulsar una IA en gallego y evitar la "extinción digital" del idioma

La Universidad de Santiago recibirá más financiación estatal para impulsar una IA en gallego y evitar la "extinción digital" del idioma
