Así es la visita gratuita que entra en el túnel subterráneo oculto de la Cidade da Cultura

¿Sabías que hay un túnel subterráneo que conecta toda la Cidade da Cultura de Santiago? Utilizado para transportar obras de arte, maquinaria o por proveedores de servicios, este es uno de los lugares más desconocidos de esta zona tan emblemática de la capital gallega.

La cara oculta del Gaiás

En el mes de mayo, la Cidade da Cultura abre al público su cara menos conocida con un recorrido que permitirá conocer sus entrañas: un túnel oculto bajo el Gaiás que conecta todo el complejo de norte a sur.

Según informan desde la Cidade da Cultura, la visita también incluye otros espacios habitualmente cerrados al público, como la sala de climatización situada bajo las torres Hejduk, donde se genera el calor para todos los edificios del complejo o la sala en la que se conservan las maquetas de los proyectos presentados al concurso público en el que se definió el diseño arquitectónico del Gaiás.

Sala de maquetas que se presentaron al concurso público en el que se definió el diseño del Gaiás / Cidade da Cultura

Un concurso en el que concurrieron, entre otros, arquitectos de renombre internacional como Jean Nouvel, Daniel Libeskind, Rem Koolhaas ou Steven Holl.

Cabe recalcar que se trata de una oportunidad excepcional para descubrir el funcionamiento interno de la Cidade da Cultura y recorrer zonas que, la mayor parte del tiempo, están cerradas al público.

La visita gratuita tendrá lugar el próximo 31 de mayo a partir de las 12.00 horas. Con una duración aproximada de 90 minutos, actualmente ya no tiene plazas disponibles.

Otras visitas del Gaiás

Esta visita forma parte del ciclo Outra Mirada: Visitas singulares á arquitectura do Gaiás, en la que se ofrecen recorridos que descubren la Cidade da Cultura desde una perspectiva diferente, incluyendo -como es el caso del túnel- lugares habitualmente restringidos al público.

Vista exterior del Edificio Fontán, el último en construirse en el Gaiás / Cidade da Cultura

Completan la oferta la visita al Edificio Fontán (domingo, 10 de mayo a partir de las 12 horas) y la visita al Museo Centro Gaiás (domingo, 24 de mayo también a partir de las 12 horas).

La primera de ellas descubre el último de los edificios que se construyeron en el Gaiás y sus espacios dedicados a la investigación: el Edificio Fontán. Construido por el arquitecto Andrés Perea, se erigió sobre una estructura no acabada que inicialmente estaba destinada al Teatro de Música.

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Finalmente, la visita al Museo Centro Gaiás permitirá, además de conocer los espacios expositivos del museo, adentrarse en las entrañas y sus rincones escondidos, mostrando zonas normalmente cerradas al público. Entre ellas, el montacargas con capacidad para 146 personas -o el peso de tres coches- y el depósito de obras de arte.