ARTE
Arrasa en Santiago la exposición del colectivo Lucet: suma más de 8.000 visitas
‘A alma de Compostela: un percorrido en acuarela e fotografía’, muestra de entrada libre en la Casa do Cabido, ofrece acuarelas, fotografías y óleos
La exposición da Casa do Cabido A alma de Compostela: un percorrido en acuarela e fotografía, abierta en Santiago en la Casa do Cabido desde el pasado 26 de marzo, superó ya la cifra de 8.000 visitantes. Reúne una selección de obras del colectivo artístico Lucet, con acuarelas, fotografías y óleos.
Lorca, otra muestra de éxito
El eco actual de esta colectiva del grupo Lucet está cerca de otras muestras bien acogidas en la Casa do Cabido, caso de Lorca en Compostela, exposición que en 2023 logró 2.000 visitantes en sus cinco primeros días abierta en ese mismo recinto compostelano de Praterías. Esa reivindicación lorquiana desde Compostela logró en menos de dos meses (de 20 de julio a 17 de septiembre) casi 13.000 visitas, según datos del Consorcio de Santiago.
Protagonistas
El colectivo Lucet está integrado por creadores plásticos como Rosario Puente Vázquez, María José Puente Vázquez, Melania Gómez Barral, Ana Cancela Muras, Julia San Martín del Barrio, María del Carmen Valverde, Francisco Hervella Rodríguez, Dolores Mato Gómez y fotógrafos como Salvador Galbán Dios.
Así, de modo coral «ofrecen una lectura de Compostela entendida como paisaje cultural, construido a lo largo del tiempo a partir de la interacción entre el espacio, la historia y quienes lo habitan», dicen desde el Consorcio de Santiago.
Horarios
A alma de Compostela: un percorrido en acuarela e fotografía se puede ver con entrada libre de martes a sábados de 10 h. a 14 horas y de 17 h. a 21 h., más los domingos de 11 h. a 14 horas.
Esta exposición forma parte del Proxecto Compostela, una investigación visual donde la práctica artística funciona como herramienta de análisis del territorio, de la memoria y de la experiencia urbana, según detallan desde el Concello.
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