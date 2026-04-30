Buscan la complicidad del consumidor
La calidad de las fresas de Huelva vuelve a conquistar el Obradoiro
El sindicato agrario UPA repartió más de 2.000 tarrinas para reivindicar la importancia de apostar por productos de proximidad
El sindicato Unións Agrarias (UU.AA.) participó este miércoles junto a sus compañeros de UPA Huelva en el cierre de la tercera edición de la campaña YoComoFresasdeHuelva. Las organizaciones sindicales volvieron a elegir la compostelana Praza do Obradoiro para poner el broche a la iniciativa repartiendo de manera gratuita más de 2.000 tarrinas con el propósito de poner en valor la calidad de esta fruta y reivindicar la importancia de apostar por productos de proximidad. El reparto sorprendió a vecinos y turistas, muchos de los cuales pudieron disfrutar del sabor de la fresa de Huelva.
Complicidad del consumidor
El secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, remarcó que la campaña se ha desarrollado en un momento "especialmente significativo" porque la Unión Europea "está cerrando acordos con distintos países, con Mercosur, con Australia, con Estados Unidos e o que vimos poñer de manifesto desde o sector produtor é que necesitamos máis que nunca a complicidade do consumidor". Esta complicidad pasa por "consumir produtos de orixe en España, produtos nosos".
García proclamó que esta apelación no obedece a un "sentimentalismo", sino que implica apostar "pola economía rural, polo papel que fan agricultores e gandeiros na xestión do territorio e do medio rural, por un modo de producir sostible e de garantía de calidade, e por evitar os grandes traslados de produtos doutras zonas que axudan a contaminar".
Formación de precios
Por otra parte, el secretario xeral de UU.AA. también puso de manifiesto que que "os agricultores e gandeiros cada vez somos menos e xestionamos máis territorio con rendas máis baixas", subrayando que los agricultores reciben una cantidad por los productos que "cando chega ao consumidor multiplicouse por máis do 400%".
En este sentido, recordó que "a formación de prezos ten que facerse de abaixo a arriba e cada eslabón da cadea ten que ter unha marxe de beneficio". No obstante, denunció que "o poder das grandes cadeas estrangula esa formación de prezos", de manera que el productor no cubre costes y el consumidor paga un precio "elevadísimo". "Non pedimos que se venda máis caro, pedimos que se reparta mellor a formación de prezos", concluyó.
