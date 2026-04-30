La comisaría temporal de Santa Marta asumirá las oficinas de DNI, denuncias y unidades de investigación

La comisaría provisional de la Policía Nacional de Santiago en el barrio de Santa Marta abrirá en cuestión de días, una vez se complete el último trámite administrativo pendiente en el Ministerio del Interior. Así lo confirmó este jueves el subdelegado del Gobierno en A Coruña durante una visita a las instalaciones afectadas por el incendio del pasado mes de febrero, donde avanzó que el proceso se encuentra ya en su recta final tras más de dos meses de gestiones. “Estamos xa ao final deste longo camiño”, señaló Julio Abalde, al tiempo que apuntó que en breve podrá anunciarse oficialmente la ubicación y comenzar el traslado de servicios.

El local elegido, tal y como había adelantado este diario, es un bajo comercial de aproximadamente 360 metros cuadrados situado en la zona de Santa Marta de Arriba, en las inmediaciones del aparcamiento disuasorio del Hospital Clínico, tal y como detalló la comisaria de Santiago, Nuria Palacios. Según explicó el subdelegado, este espacio permitirá centralizar buena parte de la actividad policial, especialmente los servicios de atención al ciudadano, como la expedición de DNI y pasaportes, la recepción de denuncias y parte de las unidades de investigación. “Fundamentalmente van ser os servizos de atención á cidadanía”, precisó, destacando que el objetivo es facilitar un traslado rápido y eficaz que permita recuperar unas condiciones de trabajo adecuadas.

La habilitación de esta sede temporal permitirá aliviar de forma significativa la situación que se vive actualmente en el edificio auxiliar de la rúa Rodrigo de Padrón, donde se han concentrado prácticamente todos los servicios tras el incendio. En estas instalaciones, de tamaño reducido, trabajan más de 200 efectivos en condiciones de evidente saturación, con espacios insuficientes y colas de ciudadanos en el exterior para realizar trámites. “Prácticamente todos os locais están ocupados para dar servizo”, explicó el subdelegado, subrayando que la apertura del nuevo espacio supondrá un cambio sustancial en la organización del trabajo policial en la ciudad.

No obstante, no todos los servicios se trasladarán a Santa Marta. Parte de extranjería continuará en su ubicación actual, en el edificio auxiliar de la calle Rodrigo de Padrón, mientras que otras funciones seguirán dependiendo de la redistribución de espacios en función de las necesidades operativas. En cuanto a los calabozos, el subdelegado confirmó que no estarán habilitados en la nueva sede provisional, por lo que se mantendrá el actual sistema de colaboración con otras dependencias policiales y de la Guardia Civil en la provincia. “Hai unha xestión integral dos recursos”, señaló, indicando que se están utilizando instalaciones de otros puntos como Ribeira o A Coruña para cubrir estas necesidades, en un contexto en el que también se han tenido que buscar alternativas para otras infraestructuras como la galería de tiro.

Rehabilitación por vía de urgencia

En paralelo, avanzan los trámites para la rehabilitación de la comisaría afectada, que se abordará mediante contratos por vía de urgencia y de forma fragmentada, especialmente en lo relativo a las instalaciones eléctricas, de ventilación y de comunicaciones, que son las más dañadas. El edificio ya ha sido sometido a estudios estructurales y de calidad del aire, y actualmente se están ultimando los procesos administrativos para licitar las obras. Aunque no se concretaron plazos cerrados, el subdelegado se mostró moderadamente optimista y apuntó a que la comisaría podría estar plenamente operativa en el horizonte del próximo Año Santo. “Se somos optimistas, eu pensaría que polo menos para o principio do Ano Santo estaría en funcionamento”, indicó.

Durante su intervención, también quiso destacar el trabajo desarrollado por la Policía Nacional desde el incendio, subrayando que la profesionalidad de los agentes ha permitido mantener el nivel de servicio a la ciudadanía a pesar de las dificultades. “O servizo á cidadanía non se viu resentido”, afirmó, recordando que se habilitaron unidades móviles para la expedición de documentos en la Praza do Obradoiro y que se reorganizaron los recursos disponibles para garantizar la continuidad de la actividad. Asimismo, agradeció la comprensión de los ciudadanos, que, en sus palabras, “entenderon perfectamente que esto é unha situación extraordinaria” y han mostrado paciencia ante las incomodidades derivadas de la provisionalidad.

El “trapicheo” en Santa Marta: presión vecinal y respuesta policial

La situación de inseguridad percibida en el barrio de Santa Marta, especialmente en relación con el menudeo de droga, también fue abordada durante la comparecencia del subdelegado, quien reconoció la preocupación existente entre los vecinos agrupados en plataformas como Santa Marta Segura. En este sentido, aseguró que la Policía Nacional está actuando de forma continuada en la zona y que los resultados de estas intervenciones son visibles, aunque requieren tiempo para consolidarse.

“O problema coñécese, pero hai que demostralo”, explicó, subrayando que la lucha contra este tipo de actividades exige un trabajo constante de investigación para poder poner los casos en manos de la justicia con las pruebas necesarias. El subdelegado insistió en que las actuaciones policiales están dando resultados y que periódicamente se producen avances en la lucha contra el tráfico de drogas a pequeña escala, si bien advirtió de que se trata de un fenómeno complejo que no desaparece de forma inmediata.

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En este sentido, señaló que la erradicación del problema no depende únicamente de la acción policial, ya que cuando se actúa en un punto concreto, la actividad puede desplazarse a otras zonas. “Cando desaparece nun punto, aparece noutro”, indicó, apelando a la necesidad de abordar esta problemática desde una perspectiva más amplia e integral que combine la actuación policial con otras medidas de carácter social. Mientras tanto, pidió a los vecinos confianza en el trabajo de los agentes, asegurando que “a policía está traballando intensamente” para reducir la incidencia de este tipo de delitos en el barrio.