La reparación del empedrado de la Ponte do Sar mantendrá cortado el tráfico en el barrio durante toda una semana

Desde hace unas semanas, las quejas de los vecinos del barrio de Sar ante deficiente estado en el que se encuentra el empedrado del puente románico han ido en aumento. Reparado por última vez en junio de 2025, no ha pasado ni un año desde la última actuación de este tipo que se llevó a cabo en esta construcción, la cual tiene que soportar un intenso tráfico de vehículos a diario.

Con 22 metros de largo, el puente formó parte de la calzada romana que daba entrada a la ciudad amurallada por la puerta de Mazarelos a los muchos peregrinos que recorrían la Vía de la Plata a Santiago, por lo que además de su importancia para la movilidad de cientos de compostelanos cada día, su mantenimiento forma parte de la conservación del conjunto histórico de la ciudad.

Un coche circula por la Ponte do Sar / Jesús Prieto

Es por ello que desde el Concello ya han puesto en marcha un nuevo proceso restauración de la Ponte do Sar. Una obras que ya tienen fecha de ejecución y que mantendrán cortado el tráfico a todos los vehículos durante una semana.

Varias calles afectadas

Debido a la actuación de conservación que se va a hacer en el puente románico de Sar, varias calles del barrio sufrirán restricciones de circulación. Una de ella será la rúa Castrón Douro, la cual quedará cortada en el tramo comprendido entre el cruce con la rúa Curros Enríquez y la rúa de Sar.

La otra calle afectada será la rúa Ponte do Sar, donde se suprimirá el tráfico rodado desde el puente románico hasta el cruce con la rúa Bernal, vía que da acceso al Monte Gaiás o al Multiusos de Sar.

El corte de tráfico en el barrio de Sar por las obras del puente románico durará una semana / El Correo Gallego

¿Cuándo será el corte de tráfico?

Tal y como informan desde el Concello de Santiago en un aviso colgado en su página web, el corte de tráfico derivado de las obras de restauración y reparación del empedrado de la Ponte do Sar será durante toda una semana.

En concreto, la restricción de paso comenzará a las 08:00 horas el próximo lunes 4 de mayo y se extenderá hasta las 20:00 horas del domingo 10 de mayo. Siete días para los que Raxoi ya ha anunciado desvíos alternativos de entrada a través de la rúa Picaños, la Rúa da Estrada o bien por la rúa Bernal, habilitando para la salida las de Curros Enríquez, Bernardo Barreiro y Clara Campoamor.

Desvíos del transporte urbano

Al quedar cortado el tráfico toda una semana en el barrio de Sar, la línea de autobús 7 sufrirá los siguientes desvíos. Durante su ruta, se desviará por la rúa Diego Bernal, pasando por delante del Multiusos hacia Fontiñas, donde tomará la avenida de Lugo para retomar su itinerario habitual en la rúa Curros Enríquez.