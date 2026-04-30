La Feria del Libro de Santiago revela su lista de protagonistas para 66 actividades desde el sábado

La Feria del Libro de Santiago abre el sábado en la Alameda, con una veintena de casetas y pregón a las 12 horas a cargo de Mercedes Teixeiro, profesora y dinamizadora cultural parte del club de lectura Caldo de Groria, vinculado al C.I.F.P. Compostela (Centro integrado de formación profesional). Ofrece 66 actividades gratuitas repartidas hasta el 10 de mayo.

Su veintena de casetas recibe a Libraría Agrasar Monforte - Ribeira Sacra, Casa del Libro, Lib. Numax, Boadicea Malafera, Libr. Pedreira, Altamarea / Barlin Libros, Galgo Azul, Con M De Mujer / Libros Indie / Ediciones Whitby, Edelvives, Libraría Cartabón, Boulevar Lib. Edicións, El Faro De Los Tres Mundos, Livraria Aenea, Lorca Libros, Ler Librerías Pobra do Caramiñal, Biblioteca Ánxel Casal, Plasson e Bartleboom / Libros del KO, Astora Comics Santiago y A Gata Tola.

Lista de protagonistas

A las firmas de libros coloquios y presentaciones acuden: Nuria Díaz, Encarna Otero, Luis do Río, Ramón Romero Nogueira, Francisco Narla, Fé González, Alba Tomé, Xaquín Núñez, Vítor Vaqueiro, Ánxel Huete, Vanessa Rodríguez, Marta Villar, Manuel Esteban, Branca Trigo, Alba Formoso Ramos, Samuel Ferro, Marilar Aleixandre, Lola López-Menéndez, Natalia Moreno, Victoria Pinal, Sibila Freijo, Begoña Feijoo, Estela Villar, Loli Rodríguez Rodríguez, Arantza Portabales, Carmen V. Valiña, Montse Fajardo, Adrián Noia, Andrés Castro, Alexandre Senande, Lisina Coney, Carlos Lixó, Raquel Senra, Nerea Pallares, Olaia Sendón, María Solar, María Nieto, Ana Lojo Chan, Reyes Pérez Rubio, María Fe González, Ramón Romero Nogueira, Aurora Abelairas Vilariño, Rober Cagiao, Aurelio Serrano, Ana Varela, Pablo Varela y Fátima Martínez Gómez.

Fragmento del cartel elaborado por la ilustradora Nuria Díaz. / Cedida

Coloquio sobre Begoña Caamaño

Además, la Feria ofrece rutas guiadas con Encarna Otero y Xaquín Núñez humor y cuentos con Cris de Calda, otra sesión de cuentos con Paco Nogueiras, taller de cómic con Paula Mayor, escape room con de Raquel Senra, bingo literario con Lucía Aldao, taller de braille con Corina Alfonso (ONCE), recital de música y poesía con Lucía Aldao y Samuel Merino, teatro con Pablísimo, y un debate sobre Begoña Caamaño con Ana Romaní, Chus Nogueira, Paula Carballeira Lara Rozados y Charo Lopes.

Descargar la programación de actividades de la Feria del libro de Santiago 2026

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Pregones de otras ferias

En cuanto al resto de pregones de las demas Ferias del Libro impulsadas desde la Federación de Librarías de Galicia, en Lugo lo hará Lois Pérez; Alba Guzmán y Óscar Guzmán (padre e hija), en Ourense; en Vigo, será Manuel Esteban; en A Coruña, Bea Lema, Premio Nacional de Cómic 2024 por El cuerpo de Cristo (editado por Astiberri); y en Foz, Abril Camino, entre otras personas protagonistas de esta programación.