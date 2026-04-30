La huelga médica obliga a suspender 74 cirugías y casi 2.000 consultas en dos días en el área sanitaria de Santiago

La huelga nacional de facultativos por un Estatuto Marco propio ha obligado a suspender en solo dos días (lunes y martes ) casi 2.000 actos médicos en el área sanitaria de Santiago e Barbanza. En concreto, se anularon 74 cirugías, 1.381 consultas hospitalarias, 210 consultas de atención primaria y 228 pruebas (excluyendo las de laboratorio).

El seguimiento de la huelga de médicos subió ligeramente este miércoles en Galicia y supera el 18% (18,03%), según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade. "Cada día de huelga supone la suspensión de entre 200 y 250 cirugías, entre 5.000 y 6.000 consultas hospitalarias, entre 1.000 y 1.500 consultas de atención primaria, y entre 600 y 700 pruebas diagnósticas", indicó el conselleiro, Antonio Gómez Caamaño.

Según los datos reportados por los gerentes de las siete áreas sanitarias gallegas, este martes, la actividad suspendida fue de 201 cirugías, 5.052 consultas hospitalarias, 1.020 consultas de atención primaria y 626 probas diagnósticas.

En total, entre las jornadas del lunes y del martes, la actividad suspendida por la huelga supuso la suspensión de 423 cirugías, 10.828 consultas hospitalarias, 2.893 consultas de atención primaria y 1.321 pruebas diagnósticas.

Datos por hospitales y áreas sanitarias

El porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas, en el turno de mañana, alcanzó el 24,91%. En cuanto a los hospitales comarcales, el seguimiento ha sido del 15,53%. En su conjunto, la actividad hospitalaria contó con una participación en la huelga del 24,12%.

En lo que respecta a la atención primaria, el seguimiento de la huelga alcanzó el 2,31% de participación.

Por centros hospitalarios, el paro fue secundado por el 24,68% en el caso del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña; el 24,91% en el de Santiago; el 17,53% en el de Ferrol; el 22,16% en el Hospital Universitario Lucus Augusti; el 20,88% en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense; el 25,17% en el de Pontevedra; y el 31,3% en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.

Hospitales comarcales

En cuanto a los hospitales comarcales, el seguimiento ha alcanzado el 8,93% en el Hospital Público de Cee; el 14,71% en el Hospital Público de Barbanza; el 15,25% en el Hospital Público de A Mariña; el 19,18% en el Hospital Público de Monforte de Lemos; el 9,84% en el Hospital Público de O Barco de Valdeorras; el 11,48% en el Hospital Público de Verín; y el 25,64% en el Hospital de O Salnés.

En cuanto al seguimiento en atención primaria en el turno de mañana, por áreas sanitarias, ha sido el siguiente: área sanitaria de A Coruña e Cee, 1,37%; área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, 0,51%; área sanitaria de Ferrol, 3,05%; área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, 3,36%; área sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, 1,5%; área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, 3,86%; y área sanitaria de Vigo, del 3,46%.

Manifestación

Facultativos de la sanidad pública gallega salieron este miércoles a la calle para protestar por sus condiciones laborales, con demandas para la Xunta y el Gobierno central en el marco de la huelga que el sindicato O'Mega mantiene activa contra la reforma del estatuto marco.

La Alameda de Santiago fue el punto de inicio de la manifestación central de esta jornada, que recorrió el centro de la ciudad para terminar desembocando en la Praza de Praterías, donde procedido a la lectura de un escrito con sus principales reivindicaciones.

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Los manifestantes, ataviados en muchos casos con las batas blancas típicas de la profesión, han marchado encabezados por una faja con el lema 'Xuntos pola nosa sanidade' y, mientras avanzaban, han iniciado cánticos de denuncia de su situación y en contra de la ministra de Sanidad, Mónica García.