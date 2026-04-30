Mexillón de Galicia entra nas aulas para fomentar unha alimentación saudable

Impulsa un programa entre escolares para dar a coñecer o bivalvo con charlas, menús e concursos

A xornada permitiu aos alumnos e alumnas coñecer de preto o ciclo de produción do mexillón. / X. G.

El Correo Gallego

Santiago

Mexillón de Galicia dá un paso máis na súa estratexia de promoción e entra directamente nas aulas para conectar co consumidor do futuro. A Denominación de Orixe Protexida (DOP) impulsa un programa en centros educativos de toda Galicia co obxectivo de fomentar hábitos de alimentación saudables e achegar aos escolares a realidade dun dos sectores clave da economía galega.

A iniciativa tivo a súa primeira parada no colexio A Milagrosa de Santiago, cun menú de fideos con Mexillón de Galicia.

Charlas dinámicas, menús escolares elaborados con Mexillón de Galicia e actividades participativas como concursos e sorteos forman parte dun programa deseñado para captar a atención dos máis novos e poñer en valor un produto recoñecido polas súas excelentes calidades nutricionais.

Máis aló da vertente alimentaria, a acción busca tamén trasladar ao alumnado a importancia social e económica do sector mexilloeiro en Galicia, líder europeo en produción, e reforzar o vínculo entre produto, territorio e calidade diferenciada. Con esta iniciativa, a DOP non só aposta pola educación alimentaria desde idades temperás, senón que consolida o seu posicionamento como referente de calidade e orixe ante unha nova xeración de consumidores cada vez máis consciente do que come.

Dentro desta iniciativa, o director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, visitou onte o CPR Plurilingüe La Milagrosa de Santiago para participar na xornada Mexillón de Galicia nas aulas.

Durante o encontro, Rosón destacou a importancia de educar ás novas xeracións no consumo de produtos locais e sustentables. A acción enmárcase no convenio de colaboración subscrito este ano entre a Consellería do Mar e a DOP, unha alianza estratéxica que busca non só promocionar o consumo de mexillón, senón tamén divulgar o rigoroso proceso de control e certificación que garante a súa excelencia.

A xornada permitiu aos alumnos e alumnas coñecer de preto o ciclo de produción do mexillón e a súa relevancia como motor económico das rías galegas. O director xeral subliñou que este tipo de iniciativas son fundamentais para consolidar a dieta atlántica nas idades temperás e para que a mocidade recoñeza o esforzo dos profesionais do sector bateeiro, asegurando así a remuda xeracional tamén no consumo.

Noticias relacionadas

Con esta visita, a Xunta «reafirma o seu compromiso coa promoción dos produtos do mar e o apoio ás denominacións de calidade que sitúan a Galicia como un referente internacional na produción acuícola», indicaron.

  1. El batallón de Lavacolla: 400 operarios trabajan contrarreloj en la nueva pista del aeropuerto de Santiago
  2. Un brote de sarna noruega afecta a al menos una veintena de trabajadores sanitarios del Hospital Provincial de Conxo
  3. Dos estudiantes de Santiago logran la medalla de plata en la Olimpiada Española de Química
  4. Un paseo virtual por el barrio que transformará Santiago con 3.600 nuevas viviendas: 'Da continuidad al crecimiento de la ciudad
  5. El cierre del aeropuerto de Santiago por obras paraliza la economía de Lavacolla: 'El 80% de nuestro negocio depende de la terminal
  6. El techno conquista la cima de Santiago: el gran festival que aterriza en la Cidade da Cultura
  7. El joven que corre por Santiago limpiando los montes de basura: 'La gente me mira y se pregunta: ¿A dónde va ese loco?
  8. Diez claves del Ensanche Norte de Santiago: el barrio donde vivirá tanta gente como en Oroso o Negreira

Violeta Gil (actriz) en Santiago: "El miedo se combate con mucha confianza"

Violeta Gil (actriz) en Santiago: "El miedo se combate con mucha confianza"

La Feria del Libro de Santiago revela su lista de protagonistas para 66 actividades desde el sábado

La Feria del Libro de Santiago revela su lista de protagonistas para 66 actividades desde el sábado

Raxoi busca en Reus atraer novas rutas aéreas para Lavacolla

Raxoi busca en Reus atraer novas rutas aéreas para Lavacolla

La huelga médica obliga a suspender 74 cirugías y casi 2.000 consultas en dos días en el área sanitaria de Santiago

La huelga médica obliga a suspender 74 cirugías y casi 2.000 consultas en dos días en el área sanitaria de Santiago

La calidad de las fresas de Huelva vuelve a conquistar el Obradoiro

La calidad de las fresas de Huelva vuelve a conquistar el Obradoiro

María José, vecina de Mallou que perderá su casa por el nuevo barrio: "Es una tomadura de pelo y vamos a pelear"

María José, vecina de Mallou que perderá su casa por el nuevo barrio: "Es una tomadura de pelo y vamos a pelear"

La Xunta asegura que las cifras de expropiación en Mallou son solo estimaciones y no valores definitivos

La Xunta asegura que las cifras de expropiación en Mallou son solo estimaciones y no valores definitivos
