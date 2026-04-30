SUCESOS EN SANTIAGO
Pelea a bastonazos entre dos hombres en la rúa dos Concheiros: "A estas alturas ya no nos extrañamos de nada"
Los vecinos de la zona explican que los implicados son viejos conocidos del barrio y afirman que todo el mundo sabe que andan metidos en malos ambientes
Una pelea entre dos hombres ha roto la calma en la rúa dos Concheiros este jueves. El suceso ha ocurrido después del mediodía ante la atónita mirada de los muchos transeúntes que en ese momento pasaban por el lugar, los cuales presenciaron como uno de los implicados utilizaba una especie de bastón para agredir al otro en la cabeza.
En las imágenes que acompañan a esta noticia, publicadas en la popular cuenta de Instagram Salseo USC, puede verse como ambos hombres se enzarzan agarrándose y golpeándose mientras algunas de las personas presentes, intentan mediar para calmar los ánimos de los dos individuos, al tiempo que piden que alguien llame a la policía.
Son viejos conocidos del barrio
Según ha podido saber El Correo Gallego, los dos hombres que han protagonizado la pelea este jueves en Concheiros, "son viejos conocidos del barrio". Así lo confirma a este diario una comerciante de la zona, la cual también explica que "por lo poco que he visto desde el mostrador, no sé por qué se inició la pelea", y añade que, "cuando nos dimos cuenta ya estaban enganchados a golpes en la cabeza y uno de ellos usaba un palo".
Los vecinos dicen que ya no se extrañan
Asimismo, esta mujer afirma que los protagonistas de las lamentables imágenes de este jueves en Concheiros, son "un hombre de bajos recursos y otro viste mejor y más educado, pero todo el mundo sabe que andan metidos en malos ambientes", y comenta que, "a estas alturas ya no nos extrañamos de nada".
Finalmente y según las declaraciones de esta comerciante, la pelea terminó cuando la gente consiguió mediar para separarlos, momento en el que uno de los hombres implicados en la pelea "se refugió dentro de un negocio" para evitar seguir siendo golpeado.
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