El pleno de Santiago avanza en el trámite para el pago de nóminas pendientes al personal de los centros socioculturales

El pleno municipal de Santiago dio luz verde este jueves a un trámite necesario para seguir avanzando en el procedimiento que el Concello mantiene abierto para el pago de las nóminas pendientes de la plantilla de los centros socioculturales, a la que la anterior concesionaria, Serviplus, adeudaba cuatro meses. La medida salió adelante con los votos a favor de BNG, Compostela Aberta, el PSOE y los ediles no adscritos, y con la abstención del PP.

En concreto, la corporación aprobó un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 122.560,05 euros, en concepto de indemnización sustitutiva por los servicios prestados en noviembre y diciembre de 2025, que, junto a enero y febrero de 2026, fueron los meses en los que la empresa no abonó los salarios. Ante los impagos, el Concello decidió retener las facturas a la empresa y tramitó una cesión de derecho de pago para abonar las cantidades pendientes, un procedimiento en el que aún quedan pasos por dar.

No precisan plazos

Durante el debate, el concelleiro responsable de los centros, Xan Duro, señaló que "é vontade deste goberno abonar os salarios o antes posible" sin precisar ningún plazo concreto para hacerlo pese a las peticiones de la oposición. Duro explicó que ese es la razón de la retención de facturas y la cesión del derecho de pago, un procedimiento "complexo para unha administración local". "Seguimos traballando para que poida pecharse pronto e que a situación se normalice por fin. É un procedemento novidoso e tecnicamente queremos avanzar coas máximas garantías", añadió.

Fuentes de la plantilla indican a este diario que, una vez obtenida la aprobación del pleno, se celebrará una reunión entre los departamentos municipales implicados a raíz de la que esperan recibir información sobre fechas concretas.

La oposición reclama celeridad

En su intervención, el edil del PP, José Ramón de la Fuente volvió a cargar contra la gestión del gobierno local, que tildó de "incapaz, indolente, ineficiente, inoperativa e insolvente". Expresó su deseo de que este trámite sea el "epílogo" de la situación vivida en los centros y no "un capítulo máis". "Preocúpanos cando van cobrar os traballadores", aseguró, instando a Raxoi a que establezca plazos.

La concelleira del PSOE, Marta Abal, también hizo hincapié en la necesidad de contar con un horizonte temporal definido. "Botamos en falta unha referencia a cando se producirá a compensación porque é a que vai permitir que cobren", apuntó, a lo que agregó que "pedimos ao goberno que axilice o pago das nóminas".

En la misma línea se expresó el edil no adscrito Gonzalo Muíños. "Instamos a que se tramite coa máxima celeridade", dijo, agradeciendo además a la plantilla la "paciencia infinita" ante la situación vivida.