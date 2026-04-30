MÚSICA
Santiago arde con la fiesta de música urbana del Cruceiro Fest 2026
Todo gracias a Zarko Dj, Big Meu con Jallejo, Lil Sam, Xian Pais, Willow GHZ, Ak Villar, Kid Mount, Guzmen, Xosé Maseda, Lg1do y Kike Varela
Santiago arde desde las siete y pico de la tarde de este viernes con la fiesta de música urbana del Cruceiro Fest 2026 y un cartel con Zarko Dj, Big Meu con Jallejo, Lil Sam, Xian Pais, Willow GHZ, Ak Villar, Kid Mount, Guzmen, Xosé Maseda, Lg1do y Kike Vareka, ya con cerca de centenar y medio de personas nada más empezar el maratón.
Entradas y comida
Agotadas las dos primeras tandas de entradas en oferta a 12 y 15 euros, respectivamente, acceder al recinto del Cruceiro Fest 2026 ha costado 18 euros para ser parte de un evento que, a nivel gastronómico, ha contado con una food truck de crepes y con la opción de Chichalovers.
Urbana en alza
Esta primera edición del Cruceiro Fest ha apostado por hacerse dentro de una carpa situada en el aparcamiento de Salgueiriños con un cartel de urbana, rap y electrónica donde destaca la presencia de Lg1do, que suma 99.000 oyentes al mes en Spotify con temas como "Darche" (supera las 717.000 escuchas acumuladas) y que estrenó hace dos semanas en Youtube el vídeo de una canción llamada "Volar", con producción de Divase y Loyi.
Además, en la parte techno, sobresale en el cartel del festival el dj compostelano Kike Varela, que acaba de publicar un tema a medias con el picheleiro Ortiga, "Carmela Carmiña".
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